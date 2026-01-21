Με έκδηλη την ανησυχία του για τις πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις που διαγράφονται στον διεθνή ορίζοντα ταξιδεύει σήμερα για το Νταβός της Ελβετίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που αυτές τις μέρες αποτελεί το επίκεντρο του ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος για ολόκληρο τον πλανήτη.

Εξαιτίας, μάλιστα, των εξελίξεων αυτών ο πρωθυπουργός χρειάστηκε να αλλάξει το πρόγραμμα των επαφών που επρόκειτο να ακολουθήσει στο ελβετικό θέατρο προκειμένου αύριο, Πέμπτη, να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκλήθηκε εκτάκτως για να συζητήσουν οι 27 ηγέτες την κρίση στις ευρωατλαντικές σχέσεις που προκαλείται από τα τετελεσμένα που επιχειρεί να δημιουργήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε κοινωνό των ανησυχιών του τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον οποίο επισκέφθηκε χθες, Τρίτη. «Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε. «Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία», συμπλήρωσε.

«Να μην διαβούμε τον Ρουβίκωνα»

Τον πρωθυπουργό απασχολεί σοβαρά η ένταση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που επανειλημμένα

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

εκφράζει το τελευταίο διάστημα στις συσκέψεις με τους συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου. «Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε χαρακτηριστικά στη συνάντηση με τον κ. Τασούλα.

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών και ωκεανών και θα έλεγα ότι στις ταραγμένες θάλασσες, πρώτα και πάνω απ’ όλα, πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια», συνόψισε τη θέση του. «Θέλω να ελπίζω», συνέχισε, «ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική, ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή»

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», αλλά «είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτή τη θέση».

Αισιοδοξία για τις επενδύσεις

Στον αντίποδα, πάντως, της ανησυχίας του για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανάδειξη των οικονομικών επιδόσεων της χώρας κατά τη διάρκεια των επαφών και των συναντήσεων που θα έχει σήμερα και αύριο στο ελβετικό θέατρο. «Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις» δήλωσε.

«Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου, συμπλήρωσε αναφέροντας ενδεικτικά, όπως είπε, ότι «το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά».