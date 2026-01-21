Τον Γιώργο Παπανδρέου υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση τους διήρκησε για περισσότερο από μιάμιση ώρα.

Η συζήτηση τους ήταν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός δεν πήγε με άδεια χέρια στο Προεδρικό Μέγαρο. Πρόσφερε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ως δώρο ένα μπουκάλι Τεντούρα Αχαϊας.

Τι συζήτησαν

Ο Πρόεδρος και ο πρώην πρωθυπουργός μίλησαν εκτενώς για τις διεθνείς εξελίξεις και σε κάποιο σημείο η συζήτηση έφτασε και στη στάση του Καναδά.

Ο κ. Παπανδρέου παρατήρησε ότι ο Καναδάς τάσσεται υπέρ της ανάληψης πρωτοβουλιών από χώρες του δυτικού κόσμου έτσι ώστε να επέλθει μια εξισορρόπηση και να αντιμετωπιστούν οι ρηγματώσεις που προκαλεί η στάση των ΗΠΑ στην ευρωατλαντική συνοχή. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού του Καναδά στο Νταβός, όπου ο Μαρκ Κάρνευ είπε ότι «η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική» και ότι «ο παλιός κόσμος δεν επιστρέφει».

Ο κ. Τασούλας και ο κ. Παπανδρέου συμφώνησαν ότι έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο επιταχυνόμενων εξελίξεων που θα αφήσουν ιστορικό αποτύπωμα. Κατά συνέπεια, κατέληξαν, πως θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι δεν βρισκόμαστε μόνο μπροστά στα συνήθη προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά ταυτόχρονα σε μια εποχή ιστορική που μας τοποθετεί μπροστά σε εξελίξεις που θα αλλάξουν το γεωστρατηγικό τοπίο ριζικά. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα πρέπει να επιδείξει σπάνια προσαρμοστικότητα.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την ιδιότητά του ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία.

Ο κ. Τασούλας και ο κ. Παπανδρέου συζήτησαν εκτενώς για τις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση για την οποία συμφώνησαν ότι προσφέρει μία ευκαιρία για την προώθηση αλλαγών μέσα από τις απαραίτητες εκατέρωθεν συγκλίσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας τη διοργάνωση του Circle the Med Forum που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο, κάτι που ο κ. Τασούλας έκανε αποδεκτό.

Ποιους βλέπει την επόμενη εβδομάδα ο ΠτΔ

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συναντήσει τις επόμενες εβδομάδες όλους τους διαδοχικά πρώην πρωθυπουργούς, δηλαδή τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, η πρωτοβουλία αυτών των συναντήσεων ήταν μια ιδέα του Προέδρου που όταν τη συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός την επικρότησε ως μια ευρύτερη πρωτοβουλία ενότητας και διαμόρφωσης ενός κλίματος διαλόγου, ομοψυχίας και συνεννόησης.