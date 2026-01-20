Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σήμερα στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεδαφίζοντας κτίρια και σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης. Η κίνηση πυροδοτεί ένταση και σοβαρές διεθνείς αντιδράσεις, ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα λαμβάνουν νέες εντολές εκκένωσης. Σχολεία και κέντρα υγείας τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ διεθνείς φορείς μιλούν για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Εκκένωση και κατεδαφίσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το πρωί, ισραηλινές δυνάμεις έθεσαν υπό κατάληψη το συγκρότημα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και προχώρησαν στην κατεδάφιση μεγάλων κτιρίων και μικρότερων εγκαταστάσεων. Το συγκρότημα ήταν άδειο για σχεδόν έναν χρόνο, μετά την απαγόρευση λειτουργίας της υπηρεσίας στην ισραηλινή επικράτεια από την Κνεσέτ.

"A new level of open and deliberate defiance of international law, including of the privileges and immunities of the United Nations, by the State of Israel. Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem. Bulldozers…

Ο εκπρόσωπος της UNRWA, Τζόναθαν Φάουλερ, καταδίκασε την ενέργεια ως «πρωτοφανή επίθεση και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ υπενθύμισε ότι η υπηρεσία διαχειρίζεται υποδομές για τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, παρέχοντας εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη σε εκατομμύρια πρόσφυγες.

Israeli bulldozers destroyed the UNRWA office in Jerusalem

Just a reminder: the building is protected under international law pic.twitter.com/8Ds2jJlQqg — ‏الـشـبـ𓂆ـراوي ‌‎#غـزَّة⁩ (@M_shebrawy3) January 20, 2026

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε την κατεδάφιση «ιστορική ημέρα», δημοσιεύοντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μπουλντόζες να καταστρέφουν κτίρια της UNRWA.

Επίθεση σε σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης

Ισραηλινές δυνάμεις έριξαν επίσης δακρυγόνα σε σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοχή Καλάντια, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, όπου περίπου 300 νέοι παλαιστίνιοι πρόσφυγες μαθαίνουν τεχνολογία και συγκόλληση.

«Αυτό είναι το αποκορύφωμα δύο ετών προπαγάνδας και επιθέσεων κατά της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ, διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση διεθνούς δικαίου που προστατεύει τέτοιες εγκαταστάσεις.

Νέες εντολές εκκένωσης στη Γάζα

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε την αναγκαστική εκκένωση περίπου 70 οικογενειών στην περιοχή Μπάνι Σουχάιλα, στην ανατολική Χαν Γιούνις, επηρεάζοντας συνολικά περίπου 3.000 ανθρώπους. Οι κάτοικοι έλαβαν φυλλάδια σε αραβικά, εβραϊκά και αγγλικά, με οδηγίες άμεσης απομάκρυνσης από τις κατοικίες τους, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «εκφοβιστική πολιτική».

These saws were thrown at the residents of the city of Khan Yunis, Salah al-Din Street A merciless criminal Zionist occupation that does not leave the population to live safely Occupation of a dirty Zionist criminal



Ο Ισμαΐλ Αλ-Ταουάμπτα, διευθυντής Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, τόνισε ότι οι νέες εντολές προκαλούν «αποδιοργάνωση των ανθρωπιστικών υπηρεσιών και επιδεινώνουν την ήδη κρίσιμη κατάσταση εκτοπισμού».

Η διεθνής διάσταση και οι αντιδράσεις

Το Ισραήλ κατηγορεί την UNRWA για σχέσεις με μέλη της Χαμάς, ισχυρισμούς που η υπηρεσία αρνείται και για τους οποίους το Τελ Αβίβ δεν έχει δώσει πλήρεις αποδείξεις. Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, έχει ζητήσει να επιτραπεί στη UNRWA να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνοι, προειδοποίησε ότι «αυτό που συνέβη σήμερα στην UNRWA, μπορεί να συμβεί αύριο σε οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση ή διπλωματική αποστολή».

Συνεχιζόμενη ένταση και ανθρωπιστική κρίση

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει κρίσιμη, με πάνω από 460 Παλαιστίνιους και τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς από την έναρξη της εκεχειρίας, τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ πάνω από 71.000 είναι οι νεκροί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, τον Οκτώβριο του 2023, αφού προηγήθηκε η επίθεση ενόπλων της Χαμάς σε υπαίθρια συναυλία, με 1200 νεκρούς ισραηλινούς, σύμφωνα με στοιχεία από το Τελ Αβίβ. Οι εντάσεις συνεχίζονται με αεροπορικές επιδρομές, στοχευμένες επιχειρήσεις και συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμού, ενώ η επόμενη φάση της εκεχειρίας παραμένει αβέβαιη.