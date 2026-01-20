Το βράδυ της Τρίτης ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Λεβερκούζεν και το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη σπουδαία αναμέτρηση. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να πετύχουν μια μεγάλη νίκη ανάλογη με εκείνη του 2002.

Τότε, ήταν η πρεμιέρα του Champions League της σεζόν 2002-2003, όταν ο Ολυμπιακός υποδεχόταν στη Ριζούπολη τη φιναλίστ της προηγούμενης χρονιάς. Σε ένα γήπεδο που έμοιαζε με «καζάνι που βράζει», η ομάδα του Τάκη Λεμονή παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου, διαλύοντας μια από τις ισχυρότερες ομάδες της ηπείρου.

Η ανατροπή και το «ερυθρόλευκο» ξέσπασμα

Παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί πάγωσαν το γήπεδο στο 22′ με τον Σνάιντερ, η αντίδραση των Πειραιωτών ήταν καταιγιστική. Η ισοφάριση ήρθε άμεσα (27′) με αυτογκόλ του Κλάινε, δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση.

Στο 38′ ο Στέλιος Γιαννακόπουλος έβαλε «φωτιά» στις κερκίδες κάνοντας το 2-1 και στο 44′ μετά από μια μαγική ενέργεια του Πατσατζόγλου, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1, κλείνοντας ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο.

Το «σόου» του Τζόλε και η υπογραφή του Ζέτερμπεργκ

Στην επανάληψη, ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού ανέλαβε δράση για να μετατρέψει τη νίκη σε θρίαμβο. Με εύστοχο πέναλτι στο 63′ και μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια στο 73′, ο Τζόρτζεβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο απίστευτο 5-1.

Αν και η Λεβερκούζεν μείωσε σε 5-2 με πέναλτι του Σνάιντερ στο 78′, η τελευταία λέξη ανήκε στον Παρ Ζέτερμπεργκ. Στο 87′, ο Σουηδός «μάγος» με μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 6-2, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Ελευθερόπουλος, Πατσατζόγλου, Βενετίδης, Άντζας, Κωστούλας, Γιαννακόπουλος (83’ Αμανατίδης), Καρεμπέ, Ζέτερμπεργκ, Τζόρτζεβιτς, Τζιοβάνι (86’ Οφορίκουε), Χούτος (80’ Νινιάδης).

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κλάους Τοπμέλερ): Γιούριτς, Μπάλιτς (71’ Οτσίγκουε), Ράμελοφ, Κλάινε, Πλασέντε, Σνάιντερ, Σίμακ, Χέντο (63’ Μπρίταριτς), Μπαστούρκ, Μπρίταριτς, Μπερμπάτοφ (63’ Φράντσα).