Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μητρικής (Ελληνικής) Γλώσσας στο Hagen της Γερμανίας έφτασε στην Alter Ego Media λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Ο σύλλογος θα ήθελε να προσφέρει σε κάθε παιδί του σχολείου έναν χάρτη της Ελλάδας ως δώρο. Δίχως δεύτερη σκέψη όταν πρόκειται για τα παιδιά και την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της πατρίδας μας, η Alter Ego Media κινήθηκε άμεσα.

Το BHMA των Μαθητών βρέθηκε έμπρακτα στο πλευρό των παιδιών της ελληνικής κοινότητας του Hagen της Γερμανίας στέλνοντας 200 χάρτες της Ελλάδας και 260 φύλλα μαθητικών εφημερίδων.

Τα δώρα έφτασαν στο Hagen της Γερμανίας και οι μικροί μαθητές ενθουσιάστηκαν. Ξεκίνησαν να δείχνουν πάνω στους χάρτες τις πόλεις, τα χωριά και τα νησιά που έχουν επισκεφθεί.

Στη συνέχεια με μεγάλη χαρά ξεφύλλισαν τις σελίδες των μαθητικών εφημερίδων και μαζί με τους δασκάλους τους συζήτησαν τα θέματα που διάβασαν αλλά και το πόσο τους άρεσε που μαθητές από όλη την Ελλάδα έγιναν για λίγο δημοσιογράφοι.

Κάθε εβδομάδα, για δύο ώρες, σε σχολικές αίθουσες που παραχωρεί ο Δήμος, τα παιδιά διδάσκονται από Ελληνίδα εκπαιδευτικό ελληνική γλώσσα, ιστορία και γεωγραφία.

«Η συνεισφορά σας ενισχύει σημαντικά την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στις νέες γενιές», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπότης, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου Μητρικής Γλώσσας του Hagen σχολιάζοντας την άμεση ανταπόκριση της Alter Ego Media.

Οι Μαθητικές εφημερίδες του Βήματος και η ελληνική ομογένεια

Οι βραβευμένες Μαθητικές Εφημερίδες του Βήματος δίνουν τον λόγο σε σχολεία από όλη την Ελλάδα. Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων γίνονται για λίγο δημοσιογράφοι, μιλούν για τον τόπο τους, μοιράζονται τις αγωνίες και τα όνειρά τους και μαθαίνουν να ερευνούν, να κρίνουν και να δημοσιεύουν.

Η πρωτοβουλία της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» διακρίθηκε για τη συνολική προσφορά της στην Παιδεία στα Educational Leaders Awards 2023 λαμβάνοντας τιμητικό βραβείο.

Μάλιστα από το 2025, το ΒΗΜΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Διπλωματίας, δημιούργησε «Το ΒΗΜΑ της Ομογένειας», έναν νέο θεσμό που απευθύνεται στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού , δίνοντας βήμα στα μέλη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας της Ομογένειας για να καταγράψουν μέσα από ρεπορτάζ και δημοσιογραφικές έρευνες τις ιστορίες του τόπου τους, να αφηγηθούν τις μνήμες των παππούδων τους, αλλά και το δικό τους πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα στον τόπο που τους φιλοξένησε και έγινε η νέα τους πατρίδα.