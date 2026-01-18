Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας, που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Εγκληματικής Δράσης της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Θύματα τηςΤρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που παρίσταται ο ανώτατος πολιτειακός παράγοντας σε αυτή την εκδήλωση.

Σύμφωνα με πηγές του Βήματος, πριν λίγες μέρες, ο κ. Τασούλας έλαβε την πρόσκληση και απάντησε αμέσως θετικά. Η παρουσία του έχει και συμβολική παρουσία αφού σύμφωνα με συνομιλητές του Προέδρου εντάσσεται στο επίμονο προεδρικό μήνυμα για «λιγότερη πόλωση».

Φέτος, συμπληρώνονται 34 χρόνια από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την «17 Νοέμβρη» στις 14 Ιουλίου 1992. Ο αδικοχαμένος νέος περπατούσε στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα και χτυπήθηκε από θραύσματα του πυραύλου που στόχευσε το αυτοκίνητο του τότε υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ιωάννη Παλαιοκρασσά.

Τασούλας: Η δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών

Μετά το πέρας της τελετής ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας που οργάνωσε ο Σύλλογος Αξαρλιάν, είναι μια πρωτοβουλία μνήμης. Με τη συνειδητή απόφασή μας να μην ξεχνάμε, διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν επόμενα θύματα.

Ο εθισμός στην πόλωση, στην τοξικότητα και στον διχασμό οδηγεί στο αίμα. Η πόλωση και ο διχασμός παγιδεύουν την κοινωνία σε έναν χορό που οδηγεί στονγκρεμό. Γι’ αυτό κάθε αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με αυτοσυγκράτηση.

Η τρομοκρατία έχει στόχο την κοινωνία. Είναι μια απειλή κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Γι’ αυτό είναι καθήκον της δημοκρατίας να δίνει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με τα όπλα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Τα όπλα της δημοκρατίας είναι πιο ισχυρά από τα περίστροφα. Γιατί ο λόγος είναι αμέτρητες φορές πιο ισχυρός από τις σφαίρες και τις βόμβες.

Η δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών κι έπειτα στις επιχειρήσεις των αστυνομικών.

Το έρεβος της τρομοκρατίας μπορεί να νικηθεί μόνο με το φως μιας δημοκρατίας που καλλιεργεί τη συνεννόηση, περιφρουρεί την ελευθερία και υψώνει εμπόδιο στονφόβο και τη βία.»

Ποιοι έδωσαν το παρών

Στην Μητρόπολη παρέστησαν μεταξύ άλλων, η κυρία Αξαρλιάν, ο Κώστας και η Αλεξία Μπακογιάννη, πρόσωπα από τις οικογένειες Βρανόπουλου, Αθανασιάδου, Βέλλιου, Μομφεράτου και Ανδρουλιδάκη.

Τίμησαν την Ημέρα Μνήμης, εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτριος Μάλλιος, ο εκπρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπληρωτής Γραμματέας του τομέα Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Μαστρογιάννης, ο εκπρόσωπος της Αμερικανίδας Πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Επιτετραμμένος της Αμερικανικής Πρεσβείας, Τζος Χακ καθώς και εκπρόσωπος του Πρέσβη της Ουκρανίας.

Το μήνυμα Δένδια

Συνεχής είναι η μάχη κατά της βίας που απειλεί τη Δημοκρατία και την ειρήνη, υπογράμμισε στο μήνυμά του και ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας στη χώρα μας και παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των οικογενειών τους. Η ιδεολογική μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας που υπονομεύει τη Δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη, είναι συνεχής», έγραψε σε ανάρτησή του.