Την πρώτη της συνεδρίαση στο Κάιρο σύμφωνα με αιγυπτιακά ΜΜΕ, πραγματοποίησε η παλαιστιανική επιτροπή τεχνοκρατών που θα αναλάβει την μεταβατική περίοδο στην Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με το σχέδιο εκεχειρίας Τραμπ. Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα ως απάντηση σε επιθέσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, επιθέσεις που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το λεγόμενο συμβούλιο ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας «σχηματίστηκε», κρίσιμο βήμα του αμερικανικού σχεδίου όσον αφορά την Γάζα.

Το συμβούλιο αυτό έχει αποστολή να επιβλέπει προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή 15 απολιτικών τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στον θύλακο.

Οι στόχοι του Σάαθ

Ο πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Άλι Σάαθ τέθηκε επικεφαλής αυτής της επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Άλι Σάαθ είναι πολιτικός μηχανικός και πρώην υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός, ο οποίος θα αναλάβει τη βαριά αποστολή να διευθύνει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης του ερειπωμένου παλαιστινιακού εδάφους.

Οι προσπάθειες ανοικοδόμησης «θα βασίζονται κυρίως» στο αραβο-ισλαμικό σχέδιο της Αιγύπτου, δήλωσε ο Σάαθ σε συνέντευξή του στο Al-Qahera News, αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Το ζήτημα της στέγασης είναι κρίσιμο μετά την καταστροφή του 85% των κατοικιών», τόνισε ο Σάαθ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης «της αξιοπρέπειας του Παλαιστίνιου πολίτη που κάθεται σε σκηνές οι οποίες παρασύρονται από τον άνεμο».

Συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες για σπάσιμο της εκεχειρίας

H Χαμάς από την πλευρά της κατηγόρησε το Ισραήλ για «περαιτέρω παραβίαση» της εκεχειρίας με αυτές τις επιδρομές, οι οποίες σκότωσαν τουλάχιστον επτά ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας.

Καθώς ξεκίνησε η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που κηρύχθηκε στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου.

O ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε χθες «τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων διοικητών» της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ στο παλαιστινιακό έδαφος.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ αλ Χόλι.

Ο στρατός δήλωσε ότι ενήργησε ως απάντηση σε μια «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δυτικά της Ράφα», κατά την οποία άτομα «άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων».