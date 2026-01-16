Τελικά το σκέφτηκε ωριμότερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ακύρωσε τη συμμετοχή του στη φετινή Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου, το Νταβός της άμυνας όπως αποκαλείται χαρακτηριστικά, επειδή από το 1963 συγκεντρώνει την κρεμ ντε λα κρεμ του πολιτικού, αμυντικού, οικονομικού και επιχειρηματικού κατεστημένου, εκπροσώπους από ΜΚΟ και ειδικούς σε θέματα ασφαλείας για να συζητήσουν, χωρίς τη δαμόκλειο σπάθα αποφάσεων, τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η αιτία της ακύρωσης παραμένει άγνωστη σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Pionner, που δημοσίευσε πρώτος την είδηση.

Η ομιλία που σόκαρε την Ευρώπη

Φρόντισε βέβαια πέρυσι ο Τζέι Ντι Βανς, φρέσκος στο αξίωμά του, να περάσει γενεές δεκατέσσερις την Ευρώπη δίνοντας τότε πρόγευση της επερχόμενης προεδρίας Τραμπ. Και τι δεν είπε.

Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι λογοκρίνει το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυνηγά επικριτικές απόψεις. Ισχυρίστηκε ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να φιμώσουν τους διαφωνούντες χρησιμοποιώντας «άσχημες λέξεις της σοβιετικής εποχής όπως «παραπληροφόρηση». “Αυτό πρέπει να αλλάξει για να διατηρηθεί η καλή σχέση με τις ΗΠΑ”, είπε δίνοντας μαθήματα δημοκρατίας.

«Αν φοβάστε τους δικούς σας ψηφοφόρους, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Αμερική για εσάς. Και επιπλέον, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για τον αμερικανικό λαό που εξέλεξε εμένα και τον Πρόεδρο Τραμπ», συνέχισε με τους συμμετέχοντες να τον ακούν εμβρόντητοι. Για να αμφισβητήσει στη συνέχεια ανερυθρίαστα τις ευρωατλαντικές σχέσεις διερωτώμενος εάν ΗΠΑ και Ευρώπη εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και στόχους.

Η συνάντηση Βανς – AfD

Και σαν αν μην έφταναν όλα αυτά στο περιθώριο της Διάσκεψης συναντήθηκε σε άλλο ξενοδοχείο με την ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος AfD, που δεν είχε προσκληθεί. Ήταν ένα διπλωματικό «ράπισμα» κι ένας προάγγελος όλων αυτών που βιώνει ο δυτικός κόσμος από τότε μέχρι σήμερα. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει κατά πάσα πιθανότητα στο φετινό Νταβός με την μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει ποτέ λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μάλλον δεν αναμένεται να κάνει την «έκπληξη» την τελευταία στιγμή στο Μόναχο και δηλώσει συμμετοχή. Θέματα υπάρχουν με πιο πιεστικό την Γροιλανδία και την εμμονή του να την αποκτήσει ακόμη και με τη χρήση βίας.

H AfD στη Σύνοδο

Η απουσία JDVance από το Μόναχο δεν θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή με εξαίρεση από το AfD. O αναπληρωτής της Κ.Ο. του κόμματος Μάρκους Φρονμάιερ εξέφρασε στην εφημερίδα Bild τη λύπη του, «πέρυσι ήταν απολύτως απαραίτητη η παρουσία του για να μιλήσει στη δημοκρατική συνείδηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της γερμανικής».

Μετά από διετή αποκλεισμό φέτος συμμετέχουν και πάλι βουλευτές από το κόμμα. Προσκλήσεις εστάλησαν πριν από τα Χριστούγεννα. Η απόφαση για το συγκεκριμένο κόμμα ελήφθη από τον πρόεδρο της Διάσκεψης Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ και την ομάδα του, μια απόφαση που επικρίθηκε, γιατί έτσι δίνεται άλλο ένα βήμα σε ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστεί «επιβεβαιωμένα ακροδεξιό» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, που δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την ακύρωση Τζέι Ντι Βανς, δεν έχει ανακοινώσει και ποιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους, με μία εξαίρεση: ο Φρίντριχ Μερτς σίγουρα θα είναι εκεί. Θα είναι η πρώτη του Διάσκεψη ως καγκελάριος. Πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνήθως αποφασίζουν σχετικά κοντά στην ημερομηνία αν θα έρθουν στο Μόναχο. Η Διάσκεψη θα γίνει από 13 έως 15 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof της πόλης.