Ο θάνατος μιας 13χρονης μαθήτριας στη Χαλκίδα, η οποία έχασε τη ζωή της από γρίπη, ενώ φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο της πόλης και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη βαριά επιδημιολογική εικόνα, την ώρα που τα νοσοκομεία δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση.

Η απώλεια της μικρής Κάτιας βύθισε στο πένθος την τοπική κοινότητα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, μιλά για «μια φωτεινή ψυχή» και «μια γενναία μαχήτρια», ζητώντας να μείνει ζωντανό «το φως του χαμόγελού της» στη μνήμη όλων.

Πίσω από τα λόγια, όμως, μένει το αμείλικτο γεγονός: η γρίπη μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες.

Αριθμοί που τρομάζουν

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν μια ανησυχητική δυναμική. Παρά τη μικρή κάμψη στη θετικότητα στην κοινότητα, οι εισαγωγές για γρίπη αυξάνονται σταθερά. Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 871 νέες εισαγωγές, από 722 την αμέσως προηγούμενη, ενώ 15 νέα σοβαρά κρούσματα χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Παράλληλα, οκτώ ακόμη θάνατοι προστέθηκαν στον βαρύ απολογισμό.

Συνολικά, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, 45 ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κυριαρχία του ιού τύπου Α – κυρίως των υποτύπων Η3 και Η1 – επιβεβαιώνει ότι το φετινό κύμα δεν είναι αμελητέο.

Πίεση και από άλλους ιούς

Παράλληλα, το σύστημα υγείας δοκιμάζεται και από τα υπόλοιπα αναπνευστικά νοσήματα. Οι εισαγωγές για COVID-19 αυξήθηκαν την τελευταία εβδομάδα, με νέες διασωληνώσεις και θανάτους, ενώ ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) δείχνει ανοδικές τάσεις στα νοσοκομεία, προμηνύοντας περαιτέρω επιβάρυνση.

Προειδοποίηση χωρίς περιθώρια εφησυχασμού

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει με έμφαση ότι ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο «όπλο», ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η έγκαιρη ιατρική φροντίδα με την εμφάνιση συμπτωμάτων, η χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και τα βασικά μέτρα υγιεινής δεν αποτελούν πλέον απλές συστάσεις, αλλά κρίσιμες δικλίδες προστασίας.