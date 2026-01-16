Στην ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. προχωρά η κυβέρνηση, μετά από απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής των Ελλήνων.

Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται ο Χρήστος Φαφούτης, ο οποίος προτάθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ. Η επιλογή του εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής διαδικασίας στελέχωσης των διοικήσεων των δημοσίων φορέων με βάση κριτήρια αξιοκρατίας και εμπειρίας.

Ποιος είναι ο Χρήστος Φαφούτης

Ο κ. Φαφούτης διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον κρίσιμο τομέα των Σταθερών Συγκοινωνιών. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Αμαξοστασίου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ενώ έχει διατελέσει και Τμηματάρχης Επιδομής στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και στο Τραμ, συμμετέχοντας άμεσα στη λειτουργία και συντήρηση βασικών συγκοινωνιακών υποδομών της πρωτεύουσας.

Ακαδημαϊκά, είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc) και στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (MBA). Παράλληλα, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ).

Η ανάληψη της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. από τον κ. Φαφούτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τον φορέα, με μεγάλα έργα υποδομής σε εξέλιξη και με τον σχεδιασμό νέων επεκτάσεων του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η εμπειρία και το τεχνικό του υπόβαθρο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση και την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων στρατηγικής σημασίας για τις αστικές συγκοινωνίες της χώρας.