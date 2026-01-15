Η χιονόπτωση από τις στέγες των κτιρίων στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας έχει προκαλέσει το θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές την Πέμπτη, οι οποίες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς μια τεράστια χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή.

Εικόνες έδειξαν τεράστιους σωρούς χιονιού που έφταναν μέχρι τον δεύτερο όροφο των κτιρίων και ανθρώπους να σκάβουν για να ανοίξουν δρόμους, καθώς το χιόνι κάλυπτε τα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές.

Αν και η έντονη χιονόπτωση δεν είναι ασυνήθιστη στην Καμτσάτκα, μια χερσόνησο στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας που εκτείνεται προς την Ιαπωνία, η ασυνήθιστη ένταση της χιονοθύελλας έχει προκαλέσει μερική παράλυση της μεγαλύτερης πόλης της περιοχής.

«Μου συνέστησαν να κηρύξω την κατάσταση, η οποία οδήγησε σε χιονοστιβάδες από τις στέγες με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ως τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πήρα αυτή την απόφαση», δήλωσε ο δήμαρχος της περιφερειακής πρωτεύουσας Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ, Γιεβγκένι Μπελιάεφ, στο Telegram.

Τα σχολεία έχουν κλείσει και οι επιχειρήσεις έχουν μεταβεί σε τηλεργασία.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Kamchatka-Inform ανέφερε ότι οι κάτοικοι της πόλης παραπονιούνται ότι τα καταστήματα έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα ψωμιού, αυγών και γάλακτος.

«Οι δυσκολίες που προκύπτουν είναι καθαρά λογιστικής φύσης και οφείλονται στους περιορισμούς στις μετακινήσεις. Οι παραδόσεις επαναλαμβάνονται σταδιακά καθώς οι δρόμοι καθαρίζονται», ανέφερε η επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Γιούλια Μορόζοβα, σύμφωνα με άλλη τοπική ιστοσελίδα, την Kamchatka Media.

Οι αρχές κατηγόρησαν τις εταιρείες διαχείρισης κατοικιών για την καθυστέρηση στην απομάκρυνση του χιονιού και του πάγου από τις στέγες, λέγοντας ότι αυτό προκάλεσε τους θανάτους.