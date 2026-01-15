Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης πραγματοποίησε αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, ανέφερε ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Μετά την προσγείωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην αποβίβαση όλων των επιβατών και ξεκίνησαν ενδελεχείς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι διερευνούν το περιστατικό, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Οι αξιωματούχοι της Turkish Airlines δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.