Η Airbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, δήλωσαν πηγές του κλάδου τη Δευτέρα στο Reuters.

Το ύποπτο ελάττωμα στην παραγωγή καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από το επιβατικό κοινό, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Παράλληλα, η Airbus δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο.

Από πού προκύπτει το πρόβλημα;

Η προέλευση του προβλήματος δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί. Προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη απαιτητικών στόχων παράδοσης για το έτος και έχει επίσης αποσπαστεί η προσοχή της από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω σφάλματος λογισμικού.

Άτομο με άμεση γνώση του θέματος δήλωσε στο Reutesrs, ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για το πόσες ούτε για πόσο καιρό.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, πως η κατασκευάστρια αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από ό,τι ανέμεναν προηγουμένως πολλοί αναλυτές, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος μέχρι στιγμής σε 657.

Στοχεύει σε «περίπου 820» παραδόσεις για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε ρεκόρ απόδοσης άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο. Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Πώς επηρεάζεται η αγορά των Airbus A320;

Οι αναλυτές διχάστηκαν ως προς το κατά πόσον ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροπλάνων στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και την ταμειακή ροή, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροπλάνου κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Chloe Lemarie, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, σημείωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη.

Ο στόχος παραμένει εφικτός, ωστόσο, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές που εκδόθηκε πριν από την ανακοίνωση του αναφερόμενου προβλήματος ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας, Ρομπ Μόρις, δήλωσε στο Reuters ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 800 παραδόσεις – κάτι που άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της – αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «οριακά χαμηλότερο».