Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν περιορίσει το πεδίο των αναζητήσεων της έφηβης σε πέντε με έξι τετράγωνα.

Μαρτυρίες νεαρών αναφέρουν ότι είδαν την 16χρονη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φέρεται να έκανε αγορές.

«Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν ”είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει”. Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες. Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης κι έβαλε μέσα σε ένα μπουκάλι νερό», είπε η Μαρία Καρλατήρα, η καθηγήτρια των νεαρών, και συμπλήρωσε:

«Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε ”I speak English”. Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει ”είσαι εσύ”. Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε».

Άλλη μαρτυρία κάνει λόγο πως η Λόρα εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, καθώς και σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο wifi και παρέμεινε στον χώρο για περίπου έξι λεπτά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη δεν κινείται μόνη της, αλλά έχει τη βοήθεια ενός άγνωστου προσώπου, που φέρεται να την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της, την περασμένη Πέμπτη. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία στην ίδια περιοχή.

Στην Αθήνα η μητέρα της – «Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση»

Η μητέρα της 16χρονης χθες το βράδυ έφτασε στην Αθήνα.

Η ίδια αγωνιά, δεν ξέρει πού βρίσκεται το παιδί της, ωστόσο ο πατέρας της Λόρα επέλεξε να μείνει στην Πάτρα και όλα αυτά ενώ οι Αρχές έχουν εστιάσει στις σχέσεις πατέρα και κόρης και στις πληροφορίες που θέλουν το κορίτσι να είχε κακοποιηθεί από εκείνον κατά το παρελθόν.

«Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα και ενώ πήγαινα στο σπίτι μου είδα κοντά στην στοά στου Ζωγράφου να με πλησιάζει η μητέρα της 16χρονης συνοδευόμενη από ένα φιλικό της πρόσωπο. Κρατώντας το κινητό της και έχοντας τη φωτογραφία της κόρης της με ρώτησε με τη βοήθεια του φιλικού της ατόμου αν είχα δει την 16χρονη να κινείται στην περιοχή καθώς έχει εξαφανιστεί και την ψάχνουν. Η γυναίκα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ταραγμένη και προσπαθούσε να βρει το παιδί της. Της απάντησα ότι όλοι ξέρουμε πως αγνοείται το κορίτσι και πως όλοι είμαστε σε ετοιμότητα να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία», αναφέρει μάρτυρας.

Η έκκληση από «το Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ίδια ώρα, δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με την οργάνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής. Όπως επισημαίνεται, η Λόρα μπορεί να επικοινωνήσει με οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Πούλησε χρυσαφικά

«Της είπα πως γνωστός μου διατηρεί κοσμηματοπωλείο στην περιοχή, όπου τους επισκέφθηκε η 16χρονη ζητώντας τους να πουλήσει χρυσαφικά. Όταν αρνήθηκαν, έφυγε με ταξί. Συγκλονίστηκα με την εικόνα της μητέρας να κρατάει τη φωτογραφία της κόρης της μέσα στη νύχτα και να την αναζητά πόρτα πόρτα» λέει.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου που πούλησε τελικά κάποια κοσμήματα η 16χρονη για να λάβει μετρητά, σημειώνει: «Ήρθε ένα νεαρό κορίτσι και μου έδωσε κάποια κοσμήματα για εκτίμηση. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν τόσο μικρή. Μου έδωσε τα κοσμήματα, ένα βραχιόλι και δύο κολιέ, ήταν καλά κομμάτια, ακριβά. Της έκανα εκτίμηση και δέχθηκε το πόσο. Έμεινε γύρω στα είκοσι λεπτά στο μαγαζί».

Όπως αποκαλύπτεται ωστόσο, η 16χρονη προσπάθησε να πουλήσει ξανά κοσμήματα. Υπάλληλος κοσμηματοπωλείου στο οποίο απευθύνθηκε σημειώνει:

«Πρέπει να ήτανε μεσημεράκι. Εμφανίστηκε, έτσι όπως έχει περιγραφεί με σκούρα ρούχα, με καλυμμένο το κεφάλι λέγοντας ότι φόραγε σκούφο είχα την εντύπωση εγώ, αλλά μετά είδα ότι ήταν καπέλο και κουκούλα. Δεν φαινότανε ότι ήτανε κοριτσάκι αυτής της ηλικίας, εγώ την πέρασα για κάποια φοιτήτρια ας πούμε. Τα ελληνικά της ήτανε σπαστά, αγγλικά είπαμε δύο κουβέντες στην ουσία. Μου είπε, τώρα αυτολεξεί δεν θυμάμαι αν μου είπε πουλάω χρυσό ή αγοράζεις χρυσό και μετά θέλησε να καλέσω ταξί αυτό στα αγγλικά. Δεν ξέρω τι ήθελε να πουλήσει γιατί εγώ δεν αγοράζω, οπότε με το που της είπα όχι σταμάτησε η συζήτηση. Μου λέει ότι δεν είχε μονάδες στο τηλέφωνό της, εγώ της είπα ότι απ’ έξω περνάνε πολλά ταξί οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σχετικά με τις έρευνες της Αστυνομίας, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος σημειώνει: «Παρακολουθούν τα κινητά και βλέπουν τις συνομιλίες να δουν ποιος μπορεί να κάλεσε την 16χρονη στην Αθήνα.

Ψάχνει η Αστυνομία, σαν ένα ενδεχόμενο, να έχει φύγει με προορισμό τη Γερμανία, όπου στην Κολωνία μένει ο ετεροθαλής αδελφός της. (…) Είναι ένας άνθρωπος 38 ετών. Ψάχνει η Αστυνομία αν έχει πάει στην Κολωνία. Υπάρχει συνεργασία της ελληνικής Αστυνομίας με τη γερμανική. Η γερμανική Αστυνομία εντόπισε τον 38χρονο στην Κολωνία, μαζί με τη μητέρα του, και πιθανόν να γίνει έρευνα στο σπίτι τους».