Η 16χρονη Λόρα, η οποία έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, εντοπίστηκε στην Ομόνοια. Για την ακρίβεια ομάδα ανηλίκων την αναγνώρισε στην περιοχή του κέντρου και έσπευσε να της μιλήσει.

Μάλιστα, της έδειξαν και φωτογραφίες ότι την αναζητούν οι γονείς της. Εκείνη αμέσως τράπηκε σε φυγή. Οι νεαροί ενημέρωσαν την αστυνομία, όμως δεν κατάφερε να την εντοπίσει.

Την ίδια ώρα το γεγονός ότι η Λόρα κρατούσε δύο σακούλες σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνει τη θεωρία της ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Οι Αρχές έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού της 16χρονης στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Υλικό που καταγράφει η κάμερα απέναντι από το Παίδων «Αγία Σοφία», δείχνει το τελευταίο της ίχνος στην περιοχή του Ζωγράφου, στο σημείο που την άφησε το ταξί εκείνη την ημέρα, της 8ης Ιανουαρίου.

Νωρίτερα εκείνη τη μέρα, είχε συναντηθεί με τον άνδρα στον οποίο φαίνεται πως πούλησε το κινητό της τηλέφωνο, στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα. Σε εκείνο το σημείο, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα νοσοκομεία Παίδων, φέρεται πως την αποβιβάζει το ταξί.

Φαίνεται πως η αρχική διεύθυνση που είχε δώσει στο ταξί ήταν η οδός Αιγίου, ένας δρόμος πάνω από τα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Η κοπέλα φαίνεται να είχε έναν συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό της, κατεβαίνει και με τα πόδια προχωράει ακριβώς στην πύλη του νοσοκομείου, που εκεί φαίνεται πως περνάει με το κινητό της στα χέρια, απέναντι τον δρόμο και φτάνει σε περίπτερο.

Σημειώνεται πως ο οδηγός ταξί, αλλά και το άτομο στο οποίο φαίνεται πως έδωσε το κινητό της, έναντι χρηματικής αμοιβής, έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές, ωστόσο τα άτομα ξεκαθαρίζουν πως δεν έχουν κάποια σχέση με την εξαφάνιση της νεαρής.