Από τα εργαστήρια της δυτικής Ινδίας μέχρι τις βιτρίνες πολυτελών καταστημάτων σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, ένα παραδοσιακό δερμάτινο σανδάλι με ιστορία αιώνων, κάνει ένα απρόσμενο άλμα. Τα Kolhapuri chappals, χειροποίητα υποδήματα που φοριούνται εδώ και γενιές από άνδρες και γυναίκες, μετατρέπονται σε διεθνές fashion statement, μέσα από μια συνεργασία που γεννήθηκε ύστερα από έντονη δημόσια αντιπαράθεση.

Prada: Από την κριτική στην αναδίπλωση

Η υπόθεση ξεκίνησε με θόρυβο. Όταν η Prada παρουσίασε πέρυσι σανδάλια που έμοιαζαν εντυπωσιακά με τα παραδοσιακά Kolhapuri, χωρίς καμία αναφορά στην ινδική τους καταγωγή, η αντίδραση στην Ινδία ήταν άμεση. Βιομήχανοι, πολιτικοί και χρήστες των social media μίλησαν για πολιτισμική ιδιοποίηση, επισημαίνοντας το χάσμα ανάμεσα στις τιμές της παγκόσμιας πολυτέλειας και στην αμοιβή των ντόπιων τεχνιτών, υπενθυμίζει το Nikkei Asia.

Η κριτική αυτή λειτούργησε ως καταλύτης. Αντί να επιμείνει στη σιωπή, ο ιταλικός οίκος επέλεξε να επανέλθει με διαφορετική στρατηγική: επίσημη συνεργασία με οργανισμούς που εκπροσωπούν τους ίδιους τους δημιουργούς των σανδαλιών.

Συνεργασία με ρίζες στην τοπική οικονομία

Η νέα συλλογή βασίζεται στη σύμπραξη της Prada με δύο κρατικούς φορείς της Ινδίας, τη LIDCOM και τη LIDKAR, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας δέρματος, στις πολιτείες Μαχαράστρα και Καρνατάκα. Το μνημόνιο συνεργασίας, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο, προβλέπει περιορισμένης έκδοσης υποδήματα, εμπνευσμένα από τον αυθεντικό σχεδιασμό των Kolhapuri chappals, αλλά και προγράμματα εκπαίδευσης για τους τεχνίτες.

Σύμφωνα με την Prada, στόχος δεν είναι μόνο ένα εμπορικό προϊόν, αλλά μια «πολιτισμική ανταλλαγή», που θα εξασφαλίσει ότι η παραδοσιακή τεχνογνωσία θα παραμείνει ζωντανή, σε μια βιομηχανία που αλλάζει ραγδαία.

Ένα σανδάλι με γεωγραφική ταυτότητα

Τα Kolhapuri chappals δεν είναι απλώς ακόμη ένα σχέδιο υποδήματος. Η ιστορία τους πάει πίσω στον 12ο αιώνα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιοχή Κολχαπούρ της Μαχαράστρα. Το 2019, η ινδική κυβέρνηση τους απένειμε σήμα Γεωγραφικής Ένδειξης (GI), αναγνωρίζοντας επίσημα ότι η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους συνδέονται με συγκεκριμένο τόπο και παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Η ανοιχτή μύτη, η επίπεδη σόλα και το περίτεχνο, αλλά λιτό δέσιμο τους, τα έχουν καταστήσει διαχρονικά, τόσο στην καθημερινή ένδυση όσο και σε πιο επίσημες εμφανίσεις.

Πολιτική στήριξη και εξαγωγικές φιλοδοξίες

Η συνεργασία με την Prada χαιρετίστηκε από την ινδική κυβέρνηση ως ευκαιρία οικονομικής εξωστρέφειας. Ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Πιγιούς Γκόγιαλ έκανε λόγο για εξαγωγική δυναμικότητα, που θα μπορούσε να φτάσει το 1 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι τα Kolhapuri μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιο brand.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Μαχαράστρα τόνισε ότι η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει πως η τοπική δεξιοτεχνία είναι «αναντικατάστατη», αποκαλύπτοντας ότι η συλλογή θα διατεθεί σε περίπου 40 καταστήματα Prada παγκοσμίως και μέσω του επίσημου ιστότοπου του οίκου.

Δύο κόσμοι, δύο τιμές

Ωστόσο, στους παραδοσιακούς εμπορικούς δρόμους του Νέου Δελχί, ο ενθουσιασμός είναι πιο συγκρατημένος. Έμποροι που πωλούν Kolhapuri, εδώ και δεκαετίες, βλέπουν τη συνεργασία περισσότερο ως υπόθεση κύρους παρά ως άμεσο οικονομικό όφελος. Όπως σημειώνουν, ακόμη και τα καλύτερα χειροποίητα ζευγάρια στην Ινδία δύσκολα ξεπερνούν τις 2.000–3.000 ρουπίες, ενώ στη διεθνή αγορά πολυτελείας οι τιμές αναμένεται να εκτοξευθούν.

Για κάποιους, αυτό δεν αποτελεί απειλή: οι πιστοί πελάτες θα συνεχίσουν να αναζητούν την αυθεντικότητα και την προσιτή τιμή. Για άλλους, όμως, η παγκόσμια προβολή ίσως ενισχύσει τη ζήτηση και ανανεώσει το ενδιαφέρον των νεότερων γενεών.

Παράδοση, πολυτέλεια και το μέλλον

Η υπόθεση των Kolhapuri chappals δείχνει πώς η σύγχρονη μόδα αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την παράδοση.

Αν η συνεργασία της Prada αποδειχθεί ουσιαστική και όχι απλώς συμβολική, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το πώς η παγκόσμια πολυτέλεια συνυπάρχει με την τοπική πολιτισμική κληρονομιά.

Σε κάθε περίπτωση, ένα ταπεινό σανδάλι από την Ινδία κατάφερε να ανοίξει μια παγκόσμια συζήτηση – και να κάνει τον γύρο του κόσμου.

