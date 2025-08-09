Κόντρα στο ρεύμα κινήθηκε η Prada, τόσο σε ομιλικό επίπεδο όσο και στοn επιχειρηματικό της βραχίονα επί ελληνικού εδάφους, σημειώνοντας ισχυρή ανάπτυξη το 2024 αλλά και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, χάρη στην επωνυμία Miu Miu και τις ισχυρές λιανικές πωλήσεις σε όλες τις περιοχές.

Ενώ το brand της Prada σημείωσε ελαφρά πτώση στις λιανικές πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της Miu Miu ώθησε τη συνολική απόδοση του ομίλου. Τα καθαρά έσοδα του ανήλθαν σε 2,74 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, με τις λιανικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 2,45 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση.

Η Miu Miu απέναντι σε όλους

Στην ανοδική αυτή πορεία, σημαντικός ήταν ο ρόλος της Miu Miu. Το brand που θεωρήθηκε από πολλούς ως το μικρό αδερφάκι της Prada, έχει πετύχει το σκοπό της, να τροφοδοτήσει δηλαδή μεγάλο μέρος της ανάπτυξης του ομίλου, διπλασιάζοντας περίπου τις πωλήσεις της κατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους χάρη στα δημοφιλή και ενίοτε αμφιλεγόμενα σχέδιά της, που απευθύνθηκαν σε ένα ευρύτερο κοινό.

Από το 1992 όταν η Μιούτσια Πράντα (γνωστή ως «Miu» στους συγγενείς της) αποφάσισε να δημιουργήσει το φερώνυμο brand, μέχρι και σήμερα, βασικό πλεονέκτημα της μάρκας είναι ότι «έχει ισχυρή άποψη, που δεν διστάζει να την εκφράζει», όπως είχαν επισημάνει και οι Financial Times.

Κάτι που εκφράστηκε και σε ελληνικό επίπεδο. Η ίδια η εταιρεία εξάλλου στην Έκθεση Διαχείρισης που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, αποδίδει την ανάπτυξη της τάξης του +28% για το οικονομικό έτος 2024 και στο άνοιγμα του νέου εποχιακού καταστήματος Miu Miu στη Μύκονο τον Ιούλιο.

Ο Versace και οι άλλοι

Και η συνέχεια αναμένεται εξίσου ενδιαφέρουσα, καθώς για το 2025 η Prada υιοθέτησε μια νέα στρατηγική, με στόχο να δώσει ένα πολυποίκιλο χαρακτήρα στη δραστηριότητα του ομίλου, παρά το γεγονός πως η διοίκηση του ομίλου κρατούσε «μικρό καλάθι».

Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Andrea Guerra, «το 2025 θα είναι, τουλάχιστον για τους πρώτους έξι μήνες, μια δύσκολη χρονιά, όπως ήταν και οι τελευταίοι 12 με 15 μήνες. Η ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει- οι άνθρωποι εξακολουθούν να επιθυμούν και να ονειρεύονται την πολυτέλεια. Στην Prada, θα πρέπει να κάνουμε ακόμη καλύτερη δουλειά προκειμένου να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου και να κερδίσουμε ξανά το μερίδιο αγοράς που νομίζω ότι μας αξίζει».

Κάπως έτσι η οικογένεια που κατέχει το 80% του ομίλου – η Prada, o σύζυγός της Patrizio Bertelli και η επόμενη γενιά, Lorenzo- προχώρησε στη μεγαλύτερη εξαγορά στην 112χρονη ιστορία της Prada, ανακοινώνοντας ότι θα εξαγοράσει τον οίκο Versace από την Capri Holdings Ltd. έναντι 1,25 δισ. ευρώ (1,38 δισ. δολάρια).

Ποιοι αγοράζουν Prada

Πάνω από 16 χρόνια συμπληρώνει στην ελληνική αγορά το ιταλικό brand του Mario Prada μέσα από την παρουσία του με τον ελληνικό βραχίονά του. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, βρέθηκε μπροστά σε μια σειρά από προκλήσεις που αφορούσαν την ελληνική οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της πανδημίας και την επακόλουθη αλλαγή των καταναλωτικών τάσεων.

Οι αντιξοότητες δεν εμπόδισαν τους Έλληνες αποδείχθηκαν μια αξιόπιστη βάση, σύμφωνα και με τις οικονομικές καταστάσεις του 2024. Το μερίδιο των καταναλωτών στη νεότερη γενιά αυξήθηκε σημαντικά, όπως και οι πωλήσεις των ψηφιακών καναλιών πωλήσεων καθώς και των εγχώριων καταναλωτών. Γεγονός που οδήγησε τον όμιλο να εφαρμόσει μια πολυκάναλη μετασχηματιστική στρατηγική για να επιτύχει το brand awareness και τη δέσμευση των πελατών της μάρκας.

Οι συνολικές πωλήσεις της χώρας για το 2024 έκλεισαν με σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, της τάξης του +28%, με πωλήσεις-ρεκόρ στα 15,79 εκατ. ευρώ έναντι 11,73 εκατ. ευρώ το 2023. Ενώ εντυπωσιακή είναι και η εξέλιξη του κύκλου εργασιών καθώς από από τα 9,18 εκατ. ευρώ το 2022, η αύξηση ξεπερνά συνολικά το 72%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 454.959 ευρώ το 2024, σε σύγκριση με 282.325 ευρώ το 2023 και 362 χιλ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας ισχυρή ανάκαμψη μετά την προσωρινή υποχώρηση του 2023, ενώ το EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκε στις 774.625 ευρώ από 448.851 ευρώ το 2023 (+72,6%) και το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα 4,323 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 3,680 εκατ. ευρώ το 2023 (+17,5%).

Το 40% των αγοραστών είναι τοπικού χαρακτήρα, ενώ όσον αφορά το διεθνές πελατολόγιο, σημειώνεται επίσης σημαντική αύξηση που υποστηρίζεται έντονα από Αμερικανούς και Άραβες πελάτες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις τόσο στα προϊόντα ανδρικής όσο και γυναικείας συλλογής αυξήθηκαν εξίσου, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από τα δερμάτινα είδη, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 42% των συνολικών πωλήσεων.

Πηγή: OT