Όταν θα περάσουν το κατώφλι του Λευκού Οίκου σήμερα το απόγευμα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας πιθανώς θα βρεθούν ενώπιον τελεσιγράφων που θα ήταν αδιανόητα στην προ Τραμπ εποχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα που ηγείται του ΝΑΤΟ, αξιώνει από τη σύμμαχο Δανία να της παραδώσει ένα τμήμα της επικράτειάς της, με το καλό ή με το κακό, όπως έχει δηλώσει ο «πλανητάρχης», ενώ η κυβέρνηση της Κοπεγχάγης τονίζει πως η Γροιλανδία δεν πωλείται και ότι η Συμμαχία έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί κάθε χιλιοστό της επικράτειας των μελών της.

Η τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανακοίνωσε πως επιλέγει να πορευτεί ως τμήμα του βασιλείου της Δανίας και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως η αντιπολίτευση λοξοκοιτάζει προς την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ, που διατηρούν στρατιωτική βάση στο νησί, καλλιεργούν την ιδέα ενός δημοψηφίσματος για απόσχιση ενώ εμφανίζονται έτοιμες να δελεάσουν με δεκάδες χιλιάδες δολάρια κάθε κάτοικο. Η κυβέρνηση της Δανίας επιμένει στο διάλογο, επιδιώκοντας έναν διακανονισμό που θα της επέτρεπε να κερδίσει χρόνο, ακόμα και αν έκανε τώρα κάποιες παραχωρήσεις για να εξευμενίσει τον Τραμπ.

Τι θέλει ο Τραμπ από τη Γροιλανδία

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησε τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, για να κοιταχθούν οι αντιπροσωπείες στα μάτια και να ξεκαθαρίσουν οι Αμερικανοί τι ακριβώς θέλουν από τη Γροιλανδία. Όμως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντι Βανς ανακοίνωσε χθες αιφνιδιαστικά ότι θα παραστεί και εκείνος στις συνομιλίες που μεταφέρονται, λόγω της ιδιότητάς του, στο Λευκό Οίκο. Η είδηση για τη συμμετοχή του Βανς έσκασε σαν βόμβα στην Κοπεγχάγη και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς είναι νωπές οι μνήμες από την μεταχείριση που επιφύλαξαν ο Τραμπ και ο Βανς στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πριν από έναν χρόνο όταν τόλμησε να τους αντιμιλήσει μέσα στο Λευκό Οίκο.

Παρά την αναβάθμιση του επιπέδου των συνομιλιών από αμερικανικής πλευράς, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δεν σήκωσε το γάντι και απέφυγε να ηγηθεί εκείνη της αντιπροσωπείας. Η Φρεντέρικσεν αναμένεται πως θα παραστεί σήμερα σε καθιερωμένη συνάντηση με τους επικεφαλής των τοπικών κυβερνήσεων της Γροιλανδίας και των Νήσων Φερόες, σε μια επίδειξη ενότητας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αμερικανικών πιέσεων. Οι Φερόες Νήσοι των 55.000 κατοίκων βρίσκονται βόρεια της Σκωτίας, μεταξύ Ισλανδίας και Νοβηγίας, έχουν δικό τους τοπικό κοινοβούλιο και κυβέρνηση, όπως η Γροιλανδία των 57.000 κατοίκων.

Θα τολμήσει άραγε ο Τραμπ να έλθει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Δανία και τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους για τη Γροιλανδία ή μήπως μπλοφάρει ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα οφέλη; Προς το παρόν ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ικανός για όλα προκειμένου να αποκτήσουν οι ΗΠΑ την «ιδιοκτησία» του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο ενώ δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα παραμείνει αρραγές το ευρωπαϊκό μέτωπο εφόσον εκδηλωθεί μια αμερικανική επίθεση. Ωστόσο μια στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα στην καρδιά του ΝΑΤΟ καθώς θα αναιρούσε στην πράξη το δόγμα της συλλογικής ασφάλειας.

Σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κυκλοφορούν ιδέες και σενάρια για στρατιωτική ενίσχυση της Γροιλανδίας, ώστε να υπάρχει στοιχειώδης αποτρεπτική ισχύς και να γίνει αντιληπτό στην Ουάσιγκτον ότι το νησί θα μπορούσε μεν να καταληφθεί, αλλά όχι χωρίς μάχη.

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ νίπτει τα χείρας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αρνήθηκε χθες να απαντήσει αν είναι αποδεκτό για τη συμμαχία ότι ένα κράτος μέλος

απειλεί ότι θα αρπάξει με στρατιωτικά μέσα την επικράτεια άλλου μέλους. Ο Ρούτε, ο οποίος έχει αποκαλέσει «μπαμπάκα» τον Τραμπ, είπε ότι η δουλειά του είναι να επιλύει προβλήματα, όχι να σχολιάζει τις συζητήσεις μεταξύ εταίρων. Ερωτηθείς αν μπορεί να αποκλείσει μια επίθεση από χώρα του ΝΑΤΟ σε άλλος μέλος της συμμαχίας ο Γενικός Γραμματέας απάντησε ότι ο ρόλος του δεν είναι να σχολιάζει δημόσια, αλλά να εργάζεται στο παρασκήνιο.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η ηγεσία του ΝΑΤΟ νίπτει τας χείρας σε τέτοιο θέμα. Τα ίδια έχουν ειπωθεί στο παρελθόν από επίσημα χείλη και για την ελληνοτουρκική «διαμάχη».

Κατά τραγική ειρωνεία, η μοναδική περίπτωση να αποφύγει ένα τελεσίγραφο η Δανία, είναι να αναβληθεί το ραντεβού στο Λευκό Οίκο εξαιτίας «φόρτου εργασίας» των Αμερικανών, δηλαδή να έχει ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Ιράν και να είναι απασχολημένοι με αυτό το ζήτημα ο αντιπρόεδρος Βανς και υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο. Δεν αποκλείεται όμως, ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο, να μεταφέρει το άτυπο τελεσίγραφο στους Δανούς ένας άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.