Σε νέα φάση περνά η αντιπαράθεση για το μέλλον της Γροιλανδίας, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που Ρεπουμπλικανός βουλευτής καταθέτει πρόταση νόμου για την προσάρτηση του νησιού ως 51ης πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας μια πιο «υλική» διάσταση στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για απόκτηση του στρατηγικής σημασίας αρκτικού εδάφους.

Κρίσιμη συνάντηση αύριο στον Λευκό Οίκο

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, ζήτησαν τη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο μετά την πρόσφατη κλιμάκωση των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει επαναλάβει ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα φιλοξενήσει τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, με στόχο «να μεταφερθεί η συζήτηση σε ένα δωμάτιο όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε ανοιχτά».

Έτοιμος ο νόμος προσάρτησης

Την ίδια στιγμή, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Ράντι Φάιν κατέθεσε πρόταση νόμου με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ένωσης», η οποία εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο Τραμπ «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προσάρτηση ή απόκτηση του νησιού ως αμερικανικού εδάφους.

Στην αιτιολογική του έκθεση, ο Φάιν χαρακτηρίζει τη Γροιλανδία «ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια», υποστηρίζοντας ότι όποιος την ελέγχει ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς της Αρκτικής και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Βόρειας Αμερικής, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα.

Τι έχει προηγηθεί

Ο Τραμπ είχε διατυπώσει για πρώτη φορά την ιδέα απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019, αλλά επανήλθε με πιο επιθετικό τόνο, δηλώνοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει μια προσωρινή «μίσθωση», αλλά η πλήρης απόκτηση του νησιού. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά το ζήτημα αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» για τον πρόεδρο.

Η Δανία, που ασκεί κυριαρχία επί της Γροιλανδίας επί αιώνες, έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο προσάρτησης, ενώ η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πλήξει καίρια τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων, κινείται από το 1979 προς μεγαλύτερη αυτονομία και ενδεχόμενη ανεξαρτησία, στόχο που στηρίζουν όλα τα κόμματα του τοπικού κοινοβουλίου.

Το νησί θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης του και των ανεκμετάλλευτων ορυκτών του πόρων, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη στρατιωτική βάση εκεί, γεγονός που ενισχύει το γεωπολιτικό του βάρος στην Αρκτική.