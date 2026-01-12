Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, και όχι να τη μισθώσουν, υποστηρίζοντας ότι το αρκτικό έδαφος στερείται επαρκών αμυντικών δυνατοτήτων και προειδοποιώντας πως η Ρωσία ή η Κίνα θα κινηθούν για να καλύψουν το κενό, εάν η Ουάσιγκτον δεν αναλάβει δράση.

Οπως είπε, πρόκειται για ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με τη Γροιλανδία και το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταθέσει πρόταση προς τη Δανία για την απόκτηση του εδάφους.

«Δύο έλκηθρα με σκύλους»

«Δεν το έχω κάνει αυτό. Η Γροιλανδία θα πρέπει να προχωρήσει στη συμφωνία, γιατί η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να εχουν τον έλεγχο», δήλωσε. «Ουσιαστικά, η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους. Το γνωρίζετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους».

«Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, καθώς και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», συνέχισε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Αν αυτό έχει συνέπειες για το ΝΑΤΟ, τότε πρόκειται για ζήτημα που αφορά το ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση, οι σύμμαχοι μας χρειάζονται περισσότερο απ’ όσο τους χρειαζόμαστε εμείς».

Θέλουμε την πλήρη απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι η κυβέρνησή του δεν συζητά το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμης μίσθωσης της Γροιλανδίας, αλλά μόνο την πλήρη απόκτησή της από τη Δανία.

«Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα — και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί όσο είμαι πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από νέα αντίδραση της ηγεσίας της Γροιλανδίας, η οποία απέρριψε τις εκκλήσεις του Τραμπ και στελεχών της κυβέρνησής του για την ανάληψη ελέγχου του νησιού από τις ΗΠΑ.

Αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επαναλάβει τη θέση του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας καθιστά τον αμερικανικό έλεγχο ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και τέσσερις ηγέτες πολιτικών κομμάτων δήλωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι το νησί δεν έχει καμία πρόθεση να αποτελέσει μέρος ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε της Δανίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας και μακροχρόνιος σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού.