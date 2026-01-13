Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε από την Κοπεγχάγη ότι, σε περίπτωση που η κυβέρνησή του κληθεί να επιλέξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η επιλογή της είναι ξεκάθαρα υπέρ της Δανίας, στον απόηχο των δηλώσεων και των κινήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο το αυτόνομο αρκτικό νησί. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», τόνισε ο Νίλσεν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Φρεντέρικσεν αναγνώρισε ότι η Κοπεγχάγη δέχεται «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Δανία θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και το καθεστώς της Γροιλανδίας.

Παρέμβαση για την συνεργασία στην Αρκτική από Ρούτε

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υποστήριξε ότι τις επόμενες εβδομάδες τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αναμένεται να συζητήσουν τα επόμενα βήματα για την ασφάλεια στην Αρκτική, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης που προκαλεί το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την περιοχή. «Όλοι συμφωνούμε ότι όσον αφορά την Αρκτική, πρέπει να συνεργαστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέδριο στις Βρυξέλλες. Η πολιτική Τραμπ στο θέμα έχει φέρει στο προσκήνιο μεταξύ άλλων και μια συζήτηση σχετικά με το εάν η προσπάθεια του να προσαρτήσει με οποιονδήποτε τρόπο (εμφανίζεται να προτιμά την αγορά, αλλά έχει αποφύγει να αποκλείσει την χρήση βίας) της Γροιλανδίας, θέτει σε κίνδυνο την συνοχή της Συμμαχίας. Το να ξεκινήσει και να ενταθεί μια συζήτηση για την ασφάλεια στην Αρκτική θεωρείται ως μια προσπάθεια περιορισμού των εντάσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σχετικά με την Γροιλανδία.

Αυξάνονται οι φωνές για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στην Γροιλανδία

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη εντείνονται οι φωνές που ζητούν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Η Ένωση Εφέδρων των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων εισηγείται την άμεση αποστολή γερμανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στο νησί, προκειμένου να αποτραπεί, όπως υποστηρίζει, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής κατάληψης. «Πρέπει να θεωρούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει πολύ σοβαρά το θέμα της Γροιλανδίας. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να δείξει μια πολύ ισχυρότερη παρουσία εκεί», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο πρόεδρος της Ένωσης Πάτρικ Σένσμπουργκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει σύντομα να σταθμεύουν στο αρκτικό νησί δύο ευρωπαϊκές ταξιαρχίες υπό δανική διοίκηση, με τη Γερμανία να μπορεί, όπως είπε, να αναλάβει μεταξύ άλλων την εκπαίδευση των στρατιωτών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που θα ενίσχυε τόσο την ασφάλεια όσο και την ευρωπαϊκή ενότητα.