Με θανατική ποινή απειλεί τους συλληφθέντες διαδηλωτές η εισαγγελία του Ιράν, με φόντο τις ανησυχίες για την εντατικοποίηση της καταστολής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη και ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο και θα μπορούσε να εκτελεστεί έως αύριο.

Το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης δήλωσε πως ένας ακαθόριστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά το Θεού» (moharebeh στα περσικά), από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν που επισύρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτοί οι «ταραξίες» θα «οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων δικαστικών αξιωματούχων που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο προσφυγής στη θανατική ποινή εναντίον διαδηλωτών, στο πλαίσιο ταχειών δικαστικών διαδικασιών», ανέφερε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Η οργάνωση Iran Human Rights εξέφρασε από την πλευρά της φόβους πως η σιιτική θεοκρατία «επιδιώκει να οργανώσει ταχείες δίκες χωρίς να σέβεται τις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας για τους διαδηλωτές που κρατούνται».