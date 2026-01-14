Αποστάσεις από τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού πήρε ο Νίκος Πλακιάς, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του όχι με την πολιτικοποίησή της καθεαυτή, αλλά με τη χρονική στιγμή που αυτή επιχειρείται, λίγο πριν από την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών και μόλις δύο μήνες πριν από την έναρξη της μεγάλης δίκης στη Λάρισα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο κ. Πλακιάς χαρακτήρισε «άνευ αξίας» για τον ίδιο την παραίτηση της κυρίας Καρυστιανού από τη διοίκηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τονίζοντας ότι ούτε ο ίδιος υπήρξε μέλος, ούτε ο συγκεκριμένος σύλλογος εξέφραζε το σύνολο –ή έστω την πλειονότητα– των οικογενειών. Όπως ανέφερε, ο σύλλογος ξεκίνησε με επτά οικογένειες, στη συνέχεια περιορίστηκε σε πέντε και λειτούργησε περισσότερο ως «εργαλείο» για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, χωρίς ουσιαστική συλλογική εκπροσώπηση.

Αναφερόμενος στη δημόσια απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς σημείωσε ότι αυτή ενισχύθηκε και με ευθύνη των μέσων ενημέρωσης, παρότι –όπως είπε– οι συγγενείς είχαν επανειλημμένα τονίσει πως δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες. «Αυτό πέρασε τελικά στην κοινωνία και το είδαμε και στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της πολιτικοποίησης, σημειώνοντας ότι σε έναν μήνα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία. «Πώς θα απευθυνθεί τότε στον κόσμο; Ως πολιτικός ή ως μάνα; Εμείς οι υπόλοιποι πώς θα ακολουθήσουμε και πώς θα ακολουθήσει η κοινωνία;» διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι τα εκατομμύρια πολιτών που βγήκαν στους δρόμους στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη δεν είχαν πολιτικό πρόσημο. «Δεν βγήκαν για καμία κυρία Καρυστιανού και για κανέναν κύριο Πλακιά», τόνισε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τον όρο «εκμετάλλευση της τραγωδίας» όταν αφορά συγγενείς θυμάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η παρούσα πολιτική πρωτοβουλία δημιουργεί πρόβλημα στον κοινό αγώνα. «Όλοι ασχολούνται με το κόμμα και όχι με τη δίκη. Αυτό μας κάνει κακό, γιατί αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία κανένας υπεύθυνος δεν βρίσκεται στη φυλακή, ενώ η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και δύσκολη.

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιά, πολλοί συγγενείς εκφράζουν την άποψη ότι η πολιτικοποίηση της κυρίας Καρυστιανού αυτή τη στιγμή βλάπτει τον αγώνα για δικαίωση. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει πλέον επικοινωνία μαζί της, προσθέτοντας πως «ο κάθε συγγενής μπορεί να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή», ωστόσο για τον ίδιο η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η κοινή παρουσία όλων στη δίκη και η αναμονή της δικαστικής κρίσης πριν από οποιαδήποτε πολιτική κίνηση.

Παρά τις ενστάσεις του, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι δεν μηδενίζει τις προσπάθειες της Μαρίας Καρυστιανού. «Θα την αγκαλιάσω γιατί είναι μάνα», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν τη στηρίζει πολιτικά αυτή τη στιγμή και ότι ενδεχόμενη στήριξη στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την ιδεολογία και τις θέσεις της.

Τέλος, αναφερόμενος στην κόντρα του με τον Κώστα Αρβανίτη, αποκάλυψε ότι του είχε ζητηθεί να μεταβεί στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με την κυρία Καρυστιανού με έξοδα καλυμμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αρνήθηκε. «Ήταν ψέμα ότι εκπροσωπούσε όλες τις οικογένειες. Καλά έκανα και δεν χρωματίστηκα», κατέληξε.