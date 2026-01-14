Όσα ανέφερε στην ανάρτηση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας επιτέθηκε στην κα Καρυστιανού με αφορμή όσα τόνισε για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο απόσπασμα και ζητά από την Μαρία Καρυστιανού να αποκαλύψει τη συμβαίνει και ποιους δεν ήθελε να εκθέσει.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει: «Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της: «Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλα Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!»

