Θλίψη προκάλεσε η είδηση της συντριβής ενός ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50 νότια της Άγκυρας, στην Τουρκία, το οποίο μετέφερε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά και ελληνικά μέσα, στη λίστα των θυμάτων φαίνεται να περιλαμβάνεται και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός, με το όνομα Μαρία Παππά, η οποία εργαζόταν στο πλήρωμα του μοιραίου Falcon 50.

Αν και η παρουσία της στην επίσημη ανακοίνωση από τις ελληνικές αρχές δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, τα πρώτα στοιχεία και οι αναφορές δημοσιογράφων και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μαρία Παππά ήταν μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο αεροσκάφος κατά την τραγική πτήση.

Η πληροφορία έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην Ελλάδα, με την ταυτοποίηση της αεροσυνοδού να παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Τι συνέβη

Τραγικός ήταν ο επίλογος του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή του μετά τη συντριβή ενός Dassault Falcon 50. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

«Αυτό συνέβη μετά από ένα τραγικό και οδυνηρό περιστατικό, ενώ επέστρεφαν από επίσημη επίσκεψη στην τουρκική πόλη Άγκυρα. Αυτή η σοβαρή απώλεια είναι μεγάλη ζημιά για το έθνος, για το στρατιωτικό θεσμό και για όλο τον λαό», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα σε ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας στις 17:10 GMT με προορισμό την Τρίπολη και ότι η ραδιοεπικοινωνία χάθηκε στις 17:52 GMT. Ανέφερε ότι οι αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους κοντά στο χωριό Κεσίκκαβακ στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας.

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα αίτια της συντριβής. Εκείνο που δεδομένα γνωρίζουμε είναι ότι ο πιλότος του Dassault Falcon 50 είχε ζητήσει να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση ενώ βρισκόταν πάνω από την Haymana, αλλά δεν υπήρξε καμία επικοινωνία.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συντριβή. Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας να στείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα για να παρακολουθήσει τις διαδικασίες.

Ο Walid Ellafi, υπουργός Πολιτικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Libya Alahrar ότι δεν είναι σαφές πότε θα είναι έτοιμη η έκθεση για το ατύχημα, αλλά ότι το αεροσκάφος ήταν ένα μισθωμένο μαλτέζικο αεροσκάφος. Πρόσθεσε ότι οι αρχές δεν διαθέτουν «επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία ή το τεχνικό ιστορικό του», αλλά δήλωσε ότι το θέμα θα διερευνηθεί.

Η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος σε ολόκληρη τη χώρα.

Ποιοι ήταν στο αεροσκάφος

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα (σύμφωνα με πληροφορίες, Γάλλοι). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, αναφέρεται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέρα από τον Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Γιατί βρίσκονταν στην Άγκυρα

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τη Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.