Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος στην Τουρκία με το Falcon, το οποίο κόστισε την ζωή σε οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν ο Αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης Στρατηγός Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ Αλ Χαντάντ, ο Διοικητής των Δυνάμεων Ξηράς Αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζιμπρίλ, ακόλουθοι της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη πληρώματος, εκ των οποίων και μια αεροσυνοδός, το όνομα της οποίας φέρεται να είναι Μαρία Παππά και να είναι Ελληνίδα (χωρίς ακόμα να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση).

Σύμφωνα με τις αναφορές από τα τουρκικά μέσα, το ενδιαφέρον των Αρχών συνεχίζει να επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο να πρόκειται για τεχνική βλάβη (κάποια ηλεκτρολογική βλάβη), όμως οι ερευνητές εξετάζουν κι άλλα ενδεχόμενα. Από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι τα συνεργεία συνεχίζουν την περισυλλογή των σορών, οι οποίες θα μεταφερθούν σε ειδικό κέντρο για την διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων, ενώ συγγενείς των θυμάτων έχουν κληθεί να δώσουν δείγμα DNA για να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση.

Οι Αρχές εξετάζουν το καταγραφικό ήχο και το μαύρο κουτί, θα τα στείλουν σε άλλη χώρα για την έρευνα

Τα σωστικά συνεργεία και οι ειδικές ομάδες που ενεργούν στην περιοχή έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τόσο το καταγραφικό ήχου από το πιλοτήριο, όσο και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Το υλικό από αυτά θα χρησιμοποιηθεί για να δοθεί μια πρώτη ενημέρωση βασισμένη σε προκαταρκτικά συμπεράσματα, όταν αυτό είναι εφικτό και στη συνέχεια το μαύρο κουτί θα σταλεί για εξέταση και σε άλλη, ουδέτερη χώρα. Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, λαμβάνονται υπόψη η χώρα προέλευσης του αεροσκάφους, η χώρα από την οποία απογειώθηκε και η χώρα όπου σημειώθηκε η συντριβή. Ως εκ τούτου, η έρευνα αναμένεται να διεξαχθεί εκτός αυτών των τριών χωρών, δηλαδή δεν θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία, τη Λιβύη ή την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις πάντως για το περιστατικό απασχολούνται συνολικά τέσσερις εισαγγελείς που συντονίζουν την έρευνα. Από αυτούς ο ένας εργάζεται στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους, ενώ ένας δεύτερος είχε ξεκινήσει έρευνες επιτόπου στο αεροδρόμιο Εσενμπογά από το οποίο είχε απογειωθεί το Falcon. Από τις σχετικές πληροφορίες προκύπτει πως το αεροσκάφος ήταν γεμάτο καύσιμα και για αυτό σημειώθηκε και έκρηξη.