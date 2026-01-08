Απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς τη Δανία, θα πρέπει να διεξάγει η Γροιλανδία, δήλωσε στο Reuters ο ηγέτης της γροιλανδικής αντιπολίτευσης Πέλε Μπρόμπεργκ, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις στο νησί της Αρκτικής εξετάζουν πώς να απαντήσει στη νέα προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Ενθαρρύνουμε την τωρινή μας κυβέρνηση να έχει διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη Δανία», δήλωσε ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και της πιο ισχυρής φωνής υπέρ της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας. Όπως πρόσθεσε: «Η Δανία ανταγωνίζεται τόσο τη Γροιλανδία όσο και τις ΗΠΑ με τον ρόλο της ως μεσολαβητής».

Τι συμβαίνει πολιτικά στο νησί

Το Naleraq, που τάσσεται υπέρ μιας ταχείας πορείας προς πλήρη ανεξαρτησία, διπλασίασε τις έδρες του σε οκτώ στις εκλογές του προηγούμενου έτους, κερδίζοντας το 25% των ψήφων σε μια χώρα με μόλις 57.000 κατοίκους. Αν και αποκλείστηκε από την κυβέρνηση συνασπισμού, το κόμμα έχει δηλώσει ότι είναι θετικό σε μια αμυντική συμφωνία με την Ουάσινγκτον και θα μπορούσε να επιδιώξει ένα καθεστώς «ελεύθερης διασύνδεσης» – σύμφωνα με το οποίο η Γροιλανδία θα λάμβανε αμερικανική υποστήριξη και προστασία ως αντάλλαγμα σε παραχώρηση στρατιωτικών δικαιώματα, χωρίς να γίνει αμερικανικό έδαφος. Όλα τα γροιλανδικά κόμματα επιδιώκουν την ανεξαρτησία, αλλά διαφωνούν ως προς το πώς και πότε θα επιτευχθεί.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μοτζφέλντ, δήλωσε ότι η Γροιλανδία δεν μπορεί να διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς τη Δανία, καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται νομικά. «Πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο και έχουμε κανόνες για το πώς επιλύονται τα θέματα εντός του Βασιλείου», ανέφερε σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Sermitsiaq.

Παίρνουν θέσεις ενόψει των συνομιλιών με Ρούμπιο

Τα σχόλια αυτά έρχονται ενόψει μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την επόμενη εβδομάδα, για να αντιμετωπιστούν οι εντάσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ. Η Μοτζφέλντ τόνισε ότι είναι σημαντικό να τεθεί η σχέση της Γροιλανδίας με την Ουάσινγκτον σε σταθερή βάση. «Η μεγαλύτερή μου ελπίδα είναι ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση της σχέσης μας», ανέφερε στην εφημερίδα.

Ο Ρούμπιο φαίνεται να μην υποστηρίζει στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών. Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δηλώνουν ότι η επιλογή αυτή παραμένει στο τραπέζι. «Θα διασφαλίσουμε ότι θα υπερασπιστούμε τα αμερικανικά συμφέροντα», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς σε συνέντευξη στο Fox News, που μεταδόθηκε την Τετάρτη το βράδυ. «Και πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να φτάσει όπου χρειάζεται για να το πετύχει».