ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Σε μια αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών μαθαίνουμε πολλά δυσάρεστα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει κάτι πολύ ευχάριστο. Δημιουργείται η αίσθηση ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας», για να χρησιμοποιήσω την φράση του μυλωνά του Πότσδαμ, όπως την προσάρμοσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλώντας το 1929 στους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ασφαλώς θα θυμάστε ότι μια ωραία, αλλά καθόλου τυχαία, ημέρα τον Οκτώβριο του 2023, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη αφαίρεσε αιφνιδιαστικά τη δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τους εισαγγελείς Ελευθεριάνο, Τριανταφύλλου και Σπυρόπουλο, ζητώντας τους μάλιστα να παραδώσουν «αυθημερόν» τα πάντα στον τότε Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση. Η μέρα δεν ήταν τυχαία γιατί γνωρίζαμε ότι η Εισαγγελία είχε προχωρήσει ουσιαστικά την έρευνα και είχε ζητήσει από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών να διασταυρωθεί η διαφαινόμενη ύπαρξη ενιαίου κέντρου ΕΥΠ – Predator. Η κυβερνητική πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων, αφού ο τότε Πρόεδρος της Βουλής και νυν της Δημοκρατίας μας, διόρισε νύχτα ακόμη ένα μέλος της και προέβη σε τροποποίηση της απλής μεθόδου των τριών ώστε το 16 να είναι μεγαλύτερο από το 16,2 και αφού ο πρωθυπουργός έκανε την καρδιά του πέτρα και συνεργάστηκε με τον Κυριάκο Βελόπουλο, με τον οποίο κατά τα άλλα είναι αντίπαλοι, άλλαξε τη σύνθεση της Αρχής, η οποία δεν συνέδραμε τελικά τους εισαγγελείς και δεν επέβαλε κυρώσεις στην αρνούμενη συστηματικά να συμμορφωθεί ΕΥΠ, η δε Αδειλίνη τους πήρε την υπόθεση και την έδωσε στον Ζήση για να την διεκπεραιώσει «πιο γρήγορα». Και «πιο ανώδυνα», προσθέτω εγώ. Πράγματι, ο Ζήσης αφού επί εννέα μήνες δεν καλούσε μάρτυρες, δεν ρωτούσε και πολλά πράγματα αυτούς που καλούσε και γενικά δεν έδινε πολλή σημασία σε ό,τι του καταγγελλόταν, κατέληξε σε ένα πόρισμα που δεν βρήκε τίποτα το μεμπτό και άξιο λόγου και συμπέρανε ότι τέσσερις ιδιώτες, ερευνώμενοι ήδη για πολλά και διάφορα και με γνωστές σχέσεις με το εξωτερικό, παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αξιωματικούς υπεύθυνους για προμήθειες οπλικών συστημάτων, τον Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και πολλούς και σημαντικούς άλλους, απλώς για «πλάκα» και η μόνη δίωξη που έκρινε ότι πρέπει να ασκηθεί είναι για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των κορυφαίων αυτών στελεχών του κράτους, για κουτσομπολιό δηλαδή. Η δε Αδειλίνη εξύμνησε το πόρισμα αυτό. Έτσι η υπόθεση κατέληξε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, προς μεγάλη – αλλά πρόωρη, όπως αποδεικνύεται – χαρά πολλών, του οποίου όμως ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας φάνηκαν πολύ περισσότερο φιλοπερίεργοι από τις κορυφές της ισταμένης δικαιοσύνης και σε κάθε δικάσιμο μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Κυρίως, προέκυψε ότι «αναντίλεκτα» η έρευνα του Ζήση ήταν τουλάχιστον πλημμελής κι ότι αρκούν ένας δικαστής κι ένας εισαγγελέας, έστω και χαμηλόβαθμοι, αλλά με επάρκεια και αίσθηση καθήκοντος για να αρχίσουν να κάθονται οι κατεργάρηδες στον πάγκο τους. Γιατί αναμφίβολα μετά το πέρας αυτής της δίκης, κάποιοι θα καθίσουν και σε άλλους πάγκους. Ο φίλος μου ο νομικός μου είπε ότι ασφαλώς αυτό το Δικαστήριο δεν μπορεί να υπερβεί την αρμοδιότητά του και να δικάσει τους κατηγορούμενους για κάτι άλλο ή κάτι βαρύτερο από αυτά για τα οποία παραπέμφθηκαν, αλλά ότι είναι φανερό ότι θα διαβιβάσει τη δικογραφία για την άσκηση νέων ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος αυτήν την φορά, καθώς και την άσκηση ποινικών διώξεων σε νέα πρόσωπα είτε για την εμπλοκή τους στην υπόθεση είτε για ψευδείς καταθέσεις. Εκείνο που έκανε εντύπωση την χθεσινή ημέρα είναι ότι η γραμματέας του γνωστού και μη εξαιρετέου Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Κρικέλ, κουμπάρου του γενικού γραμματέα και ανιψιού του Πρωθυπουργού, κατέθεσε ότι αφεντικό της εταιρίας ήταν ο Λαβράνος. Και ότι τόσο το αφεντικό της, όσο και ο επίσης κατηγορούμενος Φέλιξ Μπίτζιος της έλεγαν, «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, μην φοβάσαι τίποτα». Φράση που είχε πει στην κατάθεσή του και ο Σταμάτης Τρίμπαλης, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι όταν κλήθηκε ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής του είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες απαντήσεις από τον Λαβράνο. Και όταν βγήκε, τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν «εντάξει μάθαμε ότι τα είπες καλά». Κατέθεσε επίσης ότι είχε φοβηθεί κι αυτός, αλλά του έλεγαν να μην τα ακούει αυτά και ότι «όσο είναι η Ν.Δ. στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε». Φαίνεται πως η βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία «θα είναι στα πράγματα» για πάντα έχει μειωθεί αισθητά κι αυτό κάνει τους ανθρώπους πιο ειλικρινείς και διευκολύνει το έργο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Και φαίνεται ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ναι μεν δεν θα πάρει ποτέ την έκταση που πήραν στα μάτια της κοινής γνώμης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών, αλλά, χάρη σε ευσυνείδητους δικαστές, δεν θα ξεχαστεί. Και δεν θα αφήσει αλώβητη την κυβερνητική παράταξη. Είναι χαίνουσα πληγή και κακοφορμίζει, όπως σας είπα και πριν αρκετές εβδομάδες. Και πολύ συχνά κάποιος δεν πεθαίνει ευθέως από τα τραύματά του, αλλά από γάγγραινα. ***

Τι τρέχει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας;

Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το πότε ήταν η τελευταία φορά που συνομίλησαν, αλλά γνωρίζω ότι στη χθεσινή επικοινωνία τους ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν έκαναν και μια πρώτη βολιδοσκόπηση πιθανών ημερομηνιών διεξαγωγής του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο πάντως μοιάζει με το γεφύρι της Άρτας. Πέρσι τέτοιες μέρες το περιμέναμε και ακόμα είναι υπό σχεδιασμό.

Όπως πληροφορούμαι και με δεδομένο ότι ο Ιανουάριος θα πρέπει να θεωρείται ήδη τελειωμένος το διάστημα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού είναι το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με τα προγράμματα των δύο ηγετών να είναι τότε κενά. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών δείχνουν διάθεση να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε καιρούς που είναι παραπάνω από δύσκολοι.

Η πρόθεση πάντως, Αθήνας και Άγκυρας είναι το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη συνοδεία σειράς υπουργών να πραγματοποιηθεί χωρίς άλλα μπρος πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατζέντα, εξ ου και το τηλεφώνημα των επικεφαλής της διπλωματίας με τον Γεραπετρίτη να θέτει και το ζήτημα των τελευταίων παραβιάσεων στη συζήτηση. Απ’ ότι μαθαίνω, πάντως, και ο πολιτικός διάλογος που θα διεξαχθεί στην Αθήνα ακριβώς σε μια εβδομάδα υπό την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα κινηθεί κάπως στα… ρηχά.

Μεταναστευτικό, διμερείς συνεργασίες σε θέματα όχι πρώτης γραμμής και επιβεβαίωση ότι οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές. Νομίζω ότι το τελευταίο, δηλαδή ότι μιλάμε επειδή πρέπει να μιλάμε θα είναι και το νόημα του ΑΣΣ οψέποτε αυτό συγκληθεί.

Το Μέτσοβο και ο Πιερρακάκης

Το κατώφλι του Προεδρικό Μεγάρου πέρασε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος συνάντησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε το… Μέτσοβο. Αναφέρθηκαν στη σημασία της ανάπτυξης στο επίπεδο των μικρών πόλεων και των χωριών. Συμφώνησαν δηλαδή ότι το «κλειδί» για την εθνική οικονομία δεν είναι ανάπτυξη γενικά, αλλά ανάπτυξη σε κάθε περιοχή με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της.

Δηλαδή, όπως το Μέτσοβο. Πώς προέκυψε αυτό; Ο Πιερρακάκης αναζητεί τον τελευταίο καιρό να διαμορφώσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο με ισχυρή τοπική διάσταση που να μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία και ρώτησε τον Πρόεδρο λεπτομέρειες για το αναπτυξιακό μοντέλο, το οικονομικό και αναπτυξιακό θαύμα του Μετσόβου που επιτεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση του Ευάγγελου Αβέρωφ ήδη από τη δεκαετία του ‘50.

Το δώρο του Τασούλα στον Πιερρακάκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν έφυγε με άδεια χέρια. Ο Τασούλας χάρισε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας ένα βιβλίο με τίτλο «Ευάγγελος Αβέρωφ, επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα», που περιέχει πρόλογο του ΠτΔ στον οποίο περιγράφει το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Μετσόβου, όπως διαμορφώθηκε με βάση τη χρηματοδότηση του Μιχαήλ Τοσίτσα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Τοσίτσας ήταν βαθύπλουτος βαρώνος με καταγωγή από το Μέτσοβο που ζούσε μονίμως στην Ελβετία, αλλά ήταν τόσο σπουδαίος στην καλή κοινωνία της Ευρώπης των αρχών του 20ου αιώνα ώστε τον αναφέρει ο Μαρσέλ Προυστ στο μνημειώδες «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο».

Ο αριστοκράτης Τοσίτσας φυσικά είχε σπίτι και στο Παρίσι το οποίο επισκεπτόταν συχνά έχοντας κατακτήσει μια διακριτή θέση στη ζωή της παρισινής υψηλής κοινωνίας. Ο οξυδερκής Μετσοβίτης Αβέρωφ τον εντόπισε και μέσω επιστολών τον έπεισε να δωρίσει στο Μέτσοβο μεγάλο μέρος της περιουσίας, του, μιλάμε για 4 εκατομμύρια δολάρια με τιμές του 1950… Τα κεφάλαια αυτά τα διαχειρίστηκε ο Αβέρωφ και άλλαξε το Μέτσοβο για πάντα.

Η ευχή: Καλό Κουράγιο!

Η ευχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο του Eurogroup; «Καλό Κουράγιο»! Ως υπουργός Οικονομικών και ταυτόχρονα Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Κατά μία εκτίμηση το Eurogroup θα του απορροφά το 30% του χρόνου του σε συνηθισμένες περιόδους και το 70% σε μη συνηθισμένες. «Καλό κουράγιο λοιπόν αφού θα πρέπει να αποδίδεις στο 130-150% των δυνατοτήτων σου», του είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Παπασταύρου στη Σαουδική Αραβία

«Α friend in need, a friend indeed» (σε μια απλή απόδοση, ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται). Που ειπώθηκαν αυτά; Τα είπε μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, όπως έμαθα από καλή πηγή, ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας Khalid Al-Falih που υποδέχθηκε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Khalid Al-Falih έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας την ελληνική συνεισφορά στην άμυνα της χώρας του με την αποστολή των πυραύλων Patriot και μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όταν άλλοι απέσυραν την υποστήριξή τους.

Να θυμίσω ότι το 2021 η Ελλάδα ανέπτυξε τους Patriot, στο πλαίσιο μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Πριν από αυτό υπήρξε απόφαση των ΗΠΑ, υπό τον τότε Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, να αποσύρουν τους δικούς τους Patriots. Και όπως φαίνεται οι Σαουδάραβες δεν το ξεχνούν.

Η κινητοποίηση του Τσίπρα

Μεγάλη κινητοποίηση μαθαίνω γίνεται για τον Αλέξη Τσίπρα και την ομιλία του το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή την εκδήλωση για το βιβλίο του «Ιθάκη» που θα γίνει το πρωί του Σαββάτου στο Ολύμπιον, στο στέκι των νεοδημοκρατών της βόρειας Ελλάδας στην πλατεία Αριστοτέλους, έχει σημάνει «συναγερμός» στην ευρύτερη περιοχή για να σταλεί μήνυμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έχει ρεύμα».

Ο συμβολισμός με Τεμπονέρα

Πάντως αυτό που είδα από τους ομιλητές είναι ότι ο Τσίπρας επέλεξε να έχει στο πάνελ των ομιλητών για το βιβλίο πρόσωπα που προκαλούν συζητήσεις. Ένας από τους ομιλητές είναι ο δικηγόρος Διονύσης Τεμπονέρας που εδώ και περίπου τρία χρόνια είναι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της άποψης ότι η ευρύτερη κεντροαριστερά πρέπει να συζητήσει.

Το γεγονός ότι τον επέλεξε ο Τσίπρας έχει τη σημασία του διότι για πολύ καιρό δεν είχαν τακτική επικοινωνία. Άνθρωπος που ξέρει το παρασκήνιο μου είπε ότι η παρουσία του Τεμπονέρα έχει συμβολισμό διότι η ομιλία γίνεται στην Θεσσαλονίκη, όπου το παρακράτος της Δεξιάς δολοφόνησε τον Γρηγόρη Λαμπράκη και γίνεται εκ των πραγμάτων σύνδεση με τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, πατέρα του Διονύση, στην Πάτρα, επί πρωθυπουργίας πατρός Μητσοτάκη.

Γκρίνια για τον πασόκο ομιλητή

Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στο πάνελ είναι η παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ που ήταν μάλιστα και δεύτερος σε σταυρούς στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Για το συγκεκριμένο στέλεχος είχαν ακουστεί πολλά περί συμπόρευσής του με τον Τσίπρα, αλλά όλα έμεναν στο επίπεδο της σεναριολογίας.

Η επιλογή να είναι στο πάνελ των ομιλητών άνοιξε πάλι τη συζήτηση, οπότε τηλεφώνησα σε καλή πηγή μου στη Χαριλάου Τρικούπη και ιδού τι μου είπε: «Ήταν αναμενόμενο. Γι’ αυτό και είναι το μόνο μέλος του απερχομένου Πολιτικού Συμβουλίου που δεν συμπεριελήφθη στην γραμματεία της ΚΟΕΣ γιατί είχε διαχωρίσει τη θέση του εδώ και καιρό».

Τα νεύρα του Λαζαρίδη

Τα νεύρα του έχει όλο και πιο συχνά ο Μακάριος Λαζαρίδης και αυτή του η «κατάσταση» δεν περνά απαρατήρητη από την αντιπολίτευση. Βλέπετε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε λίγες ημέρες συμμετείχε σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές που έγιναν ροντέο. Συγκεκριμένα, είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, στην οποία διέκοπτε συνεχώς τον συνομιλητή του και μειδιούσε όταν ο βουλευτής του ΠαΣοΚ εξηγούσε την «κοπτοραπτική» που έχει κάνει η ΝΔ σε δηλώσεις του αναφορικά με το θέμα των Τεμπών.

Ενώ μετά από λίγα 24ωρα ο ίδιος έβγαλε το μικρόφωνο του και αποχώρησε μαινόμενος από εκπομπή, όταν τσακώθηκε με την Θεοδώρα Τζάκρη, με αφορμή δήλωση της πως τα επιχειρήματα της ΝΔ απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού «δεν προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής, αλλά της αλητείας». Στελέχη της αντιπολίτευσης θυμούνται επίσης πως πριν λίγο καιρό, ο μόνιμα εκνευρισμένος «γαλάζιος» βουλευτής, κατηγορήθηκε πως είχε κινηθεί απειλητικά κατά του μάρτυρα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Σταύρο Τζεδάκη, κάτι που στη συνέχεια διαψεύστηκε. Με βάση τα παραπάνω βουλευτές του ΠαΣοΚ σχολιάζουν ότι «δεν περνάνε καλά στο Μαξίμου κι αυτό βγαίνει προς τα έξω».