Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους αγρότες αφού το αρχικό ραντεβού για διάλογο στο Μαξίμου έγινε δύο και τελικά κατέληξε σε ένα. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 3 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η θέση της κυβέρνησης

Τα κυβερνητικά στελέχη πετάνε το μπαλάκι των ευθυνών στους αγρότες για την κατάρρευση του διαλόγου, λέγοντας ότι η θέση της κυβέρνησης ήταν σαφής και ήταν υπέρ του διαλόγου. Όπως λένε τα ίδια στελέχη, «για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τον Δεκέμβριο είχε προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν το απόγευμα της Κυριακής, με την κυβέρνηση να αποδέχεται το αίτημα για δύο διαφορετικά ραντεβού λέγοντας πως η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων. Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό.

Από τους 20 στους 25 οι εκπρόσωποι

Η κυβέρνηση εξηγεί ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που αρχικά είχε ζητηθεί για να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Τα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία, τηρήθηκε κάθε υπόσχεση, αφού ελήφθη η έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώθηκε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούν την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

«Διάλογος» μεν αλλά «Δε θα υπάρξουν άλλα μέτρα»

Αν και ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα παρά μόνο όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και εξειδικευτεί, η πλευρά του Μαξίμου εξηγεί πως ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν τονίζοντας ότι η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων ενώ σημειώνουν με νόημα πως σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.