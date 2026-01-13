«Ταφόπλακα» σε κάθε προσπάθεια διαλόγου με το σύνολο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής βάζουν οι εκατέρωθεν δηλώσεις από αγροτοκτηνοτρόφους και κυβέρνηση. Οι εμπρηστικές αναφορές τορπιλίζουν το πεδίο με τις εξελίξεις να προβλέπονται δραματικές.

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα γίνει με πολλά, με τα περισσότερα και αντιπροσωπευτικά μπλόκα των αγροτών. «Επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός και Κόμβος Κιάτου και Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόσωπος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είναι δηλαδή από αρκετές περιοχές και ενδεχομένως να προστεθούν εκείνη την ώρα κι άλλοι εκπρόσωποι», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στο ραντεβού που θα διεξαχθεί στις 15:00, στην πραγματικότητα θα εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Δε στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά, αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι, που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας, αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται ότι δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

«Καμία αστυνομία στον κόσμο δεν μπορεί να ρυμουλκήσει 4.000 – 5.000 τρακτέρ»

Παράλληλα, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας» σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων. «Αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

«Γιατί δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση και καμία πολιτεία και καμία αστυνομία στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει 4.000 – 5.000 τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο – δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω – τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο, ειδικά, μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

«Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά»

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν, χωρίς ακρότητες, όπως προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν από το Μαξίμου να πήρε κανέναν κύριο Ανεστίδη», συνέχισε αμέσως μετά. «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνομιλεί με ανθρώπους που αναποδογυρίζουν περιπολικά, ούτε με αυτούς που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία- σίγουρα είναι και το ΚΚΕ- ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.