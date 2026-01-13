Πλήρης σύγχυση και άλλα αντί άλλων. Ο Α. Γεωργιάδης κατάφερε για μια ακόμη φορά να ξεπεράσει τον (κακό) εαυτό του. Αποτέλεσμα να λέει άλλα, να εννοεί άλλα και να υποδεικνύει την υιοθέτηση μιας σκληρής γραμμής απέναντι στους αγρότες.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τόνισε ότι οι αγρότες «την έχουν ψωνίσει». Ωραίος τρόπος! Να αποκαλείς «ψωνισμένους» όσους διεκδικούν κάτι από την κυβέρνηση.

Αλλά έχει και παρακάτω. «Εγώ δεν ξέρω κανένα να θέτει όρο στον πρωθυπουργό τι θα πει» και πέρασε στο παρασύνθημα.

Προειδοποίησε ότι «το κράτος δεν είναι αδύναμο» και ότι «ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος».

Τι σημαίνει αυτό;

«Δεν θέλω τη βία γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Ποια είναι αυτά;

«Το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία».

Με λίγα λόγια να μην στείλουμε τα ΜΑΤ να δείρουν τους αγρότες (μπα, και πως θα φύγουν από τα μπλόκα, τι άλλος τρόπος υπάρχει;) αλλά να αναλάβουν δράση οι εισαγγελείς.

Δηλαδή από το αυτί και μέσα. Προφανώς για να πάρουν το μήνυμα και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα θελήσουν να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Πολύ δημοκρατικό. Και καθόλου αυταρχικό.

«Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν». Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης μπορεί να δείχνει υπομονή να είναι «έως και υποχωρητικός» αλλά η υπομονή του κ. Γεωργιάδη εξαντλήθηκε.

Ας το λάβουν υπόψη τους, τα μπλόκα.

Ο κ. Γεωργιάδης ασχολείται με οτιδήποτε πετάει ή κινείται. Αφού έκανε το ΕΣΥ παράδεισο για τους ασθενείς, καλά κάνει. Το έργο του, τώρα, είναι άλλο. Να κατατροπώσει κάθε αντίπαλο της κυβέρνησης από όπου και να προέρχεται, αν προέρχεται μέσα από το κόμμα της ΝΔ, ακόμα καλύτερα.

Κάθε δήλωση του, ρίχνει λάδι στη φωτιά.

Κάποιος θα πρέπει να του εξηγήσει ότι η κοινωνική ένταση, προϋποθέτει δυο πλευρές.

Η μία είναι ο ίδιος.