Εν αναμονή κρίσιμων αποφάσεων για την πολιτική του πορεία τελεί ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φέρεται προβληματισμένος και να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη δημιουργία νέου κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η παρουσίαση του βιβλίου του, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπως ενημερώνουν οι εκδόσεις Gutenberg.

Τι αναφέρει το δελτίο Τύπου:

«Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη), στην παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Διονύσης Τεμπονέρας, Δικηγόρος

Κώστας Τούμπουρος, Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός: Φαίη Κοκκινοπούλου, Ηθοποιός

Ώρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00»