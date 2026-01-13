Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή όσα ξέρουμε για τον προσανατολισμό και τα στελέχη του υπό σύσταση κόμματος Καρυστιανού. Πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην έλευσή της στην πολιτική.

Στο podcast με τίτλο «Ποιους φοβίζει περισσότερο το κόμμα Καρυστιανού» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

1:12 Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το εκκολαπτόμενο κόμμα Καρυστιανού.

3:33 Το ιδεολογικό στίγμα που έχει δώσει η ίδια η Μαρία Καρυστιανού.

4:47 Τα σενάρια για ένταξη του Νικόλα Φαραντούρη στο νέο πολιτικό σχήμα.

6:44 Από ποιες δεξαμενές μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους η πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών.

7:34 Τι έχει να χάσει ο Αλέξης Τσίπρας από την έλευση Καρυστιανού στην πολιτική.

8:29 Μπορεί η Καρυστιανού να απειλήσει πολιτικά τον Αντώνη Σαμαρά;

9:32 Μαρία Καρυστιανού-Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από συνοδοιπόροι, αντίπαλοι.

12:01 Πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού.

