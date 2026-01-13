Η απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση Novartis σχολιάστηκε από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη επεσήμανε ότι επιχειρήθηκε «η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής εκείνη την περίοδο».

Παράλληλα, τόνισε ότι εκείνοι «που κινούσαν τα νήματα, τα πολιτικά νήματα, ακόμα είναι στο απυρόβλητο».

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου: «Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσιδίκως από το κατ’ έφεσιν δικαστήριο ότι κατέθεσαν ψευδώς σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη, όπως επίσης ψευδώς καταμήνυσαν τον κύριο Γεωργιάδη. Πλέον, με την ετυμηγορία της δικαιοσύνης, ουδέποτε δωροδοκήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Τουλουπάκη, τότε εισαγγελέας Διαφθοράς, έδωσε ποινική ασυλία στους δύο κουκουλοφόρους και έτσι αυτοί είπαν χυδαία ψέματα σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων.

Επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως η δικαιοσύνη από μόνη της κατέρριψε αυτή τη σκευωρία και σήμερα καταδίκασε τους μπροστινούς, αυτούς τους κουκουλοφόρους. Δυστυχώς, αυτοί που κινούσαν τα νήματα, τα πολιτικά νήματα, ακόμα είναι στο απυρόβλητο» δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.