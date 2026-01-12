Λάδι στη φωτιά έριξε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή παρομοιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Φαραώ και επεσήμανε ότι θα πέσει στο απόγειο της υπερηφάνειας του. Μάλιστα, η ανάρτησή του συνοδεύεται και από σχετικό σκίτσο.

«Αυτός ο πατέρας που κάθεται εκεί με αλαζονεία και υπερηφάνεια, κρίνοντας ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι συνήθως οι τύραννοι και οι αλαζόνες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νεβρώδ, ο Ρεζά Χαν, ο Μοχάμεντ Ρεζά και οι παρόμοιοι, ανατράπηκαν όταν βρίσκονταν στο απόγειο της υπερηφάνειάς τους. Αυτός επίσης θα ανατραπεί» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Χαμενεΐ