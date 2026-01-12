Μία σφαίρα στο κεφάλι για την 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάν. Αστυνομικοί πυροβόλησαν την Αμινιάν στο πίσω μέρος του κεφαλιού, υπό τις διαταγές του καθεστώτος, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα στο Οσλο.

Η οικογένειά της την αναζητούσε. Η Ρουμπίνα Αμινιάν δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της. Η σορός της εντοπίστηκε από τους οικείους της σε νεκροτομείο της Τεχεράνης, περίπου 500 χιλιόμετρα από το σπίτι τους στο Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν.

Η 23χρονη Ρουμπίνα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στους δρόμους του Ιράν. Τελειώνοντας το μάθημά της στη σχολή μόδας που φοιτούσε, θέλησε να ενώσει τη φωνή της με εκείνες των εκατοντάδων διαδηλωτών που έχουν εδώ και δύο εβδομάδες πλημμυρίσει τους δρόμους της Τεχεράνης.

Η οικογένεια της Αμινιάν ταξίδεψε μέχρι την Τεχεράνη, για να αναγνωρίσει τη σορό της ανάμεσα στα «σώματα εκατοντάδων νέων ανθρώπων».

Η Ρουμπίνα Αμινιάν δολοφονήθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι

Το κύμα καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Η δολοφονία της έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και οργή, καθώς, όπως έκανε γνωστό η Iran Human Watch, η 23χρονη πυροβολήθηκε στο κεφάλι «από κοντινή απόσταση» κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η 23χρονη φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, σπούδαζε σχέδιο μόδας στο “Shariati College” της Τεχεράνης.

Πηγές κοντά στην οικογένεια της 23χρονης δήλωσαν ότι η φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από τις δυνάμεις καταστολής.

Η αναγνώριση της σορού και η απαγόρευση της ταφής της

«Η οικογένεια μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία κοντά στο κολλέγιο, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση στο κεφάλι και τον λαιμό από κυβερνητικές δυνάμεις.

Αρχικά, δεν επετράπη στην οικογένεια να αναγνωρίσει τη σορό της Ρουμπίνα και αργότερα δεν τους επετράπη να πάρουν τη σορό της μαζί τους», δήλωσαν πηγές κοντά στην οικογένεια Αμινιάν στην οργάνωση “Iran Human Rights”.

«Δεν ήταν μόνο η κόρη μου. Είδα εκατοντάδες σορούς με τα ίδια μου τα μάτια», δήλωσε η μητέρα της 23χρονης φοιτήτριας.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Ρουμπίνα Αμινιάν, η οικογένεια αναγκάστηκε να αναζητήσει μόνη της τη σορό ανάμεσα σε δεκάδες άλλες, προκειμένου να την αναγνωρίσει.

Μέσα σε αυτό το φρικιαστικό σκηνικό, η οικογένεια κατάφερε να εντοπίσει τη σορό και να λάβει άδεια για τη μεταφορά της στην Κερμανσάχ, γενέτειρα της Ρουμπίνα.

Έπειτα από αμέτρητες δυσκολίες και βαθύ πόνο έφτασαν στο σπίτι τους με το άψυχο κορμί του παιδιού τους. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν ήδη περικυκλώσει τον χώρο και δεν επέτρεψαν την τέλεση της κηδείας.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας, οι γονείς αναγκάστηκαν να θάψουν τη σορό της 23χρονης κατά μήκος του δρόμου μεταξύ των κουρδικών πόλεων Κερμανσάχ και Καμγιαράν, στο δυτικό Ιράν.

«Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα»

Οι φίλοι της Ρουμπίνα Αμινιάν περιγράφουν την 23χρονη φοιτήτρια ως «μια νεαρή γυναίκα γεμάτη χαρά για τη ζωή και πάθος για το σχέδιο μόδας, τα όνειρα της οποίας θάφτηκαν από τη βίαιη καταστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Μετά τη δολοφονία της Ρουμπίνα Αμινιάν το όνομά της έχει γίνει hashtag στα social media συνοδευόμενο από μηνύματα στήριξης του αγώνα.

Μιλώντας στο CNN, ο θείος της Ρουμπίνα Αμινιάν, Νέζαρ Μινουέι, την περιέγραψε ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα θαρραλέο κορίτσι, δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις και να πάρεις αποφάσεις για λογαριασμό της.

Αγωνίστηκε για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνίστηκε σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικά της δικαιώματα».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις. Ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει 490 διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.