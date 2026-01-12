Παρελθόν αποτελεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του προπονητή για λιγότερο από επτά μήνες. Τα ηνία παίρνει τώρα ο Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο Αλόνσο έφυγε «κατόπιν κοινής συμφωνίας» μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ την Κυριακή και ενώ η ομάδα του βρισκόταν τέσσερις βαθμούς πίσω από τους Καταλανούς στην κορυφή της La Liga.

Ο Αλόνσο είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, κερδίζοντας 13 από τα πρώτα 14 παιχνίδια του, αλλά μια περίοδος με λιγότερες νίκες δεν έπεισε τη διοίκηση να συνεχίσει τη συνεργασία. Ο Αρμπελόα επιστρέφει στη Ρεάλ μετά από πετυχημένη καριέρα ως παίκτης και διεθνής με την Ισπανία, κατακτώντας μεταξύ άλλων δύο Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ

Σε ανακοίνωσή της η ομάδα ανέφερε: «Η Real Madrid C.F. ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε η λήξη της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των φίλων της Μαδρίτης, καθώς είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και πάντα ενσάρκωνε τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του. Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Xabi Alonso και όλο το επιτελείο του για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και τους εύχεται καλή τύχη σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του».