Βαρύ πένθος σε οικογένεια από τη Ρόδο. Το μωρό της, μόλις λίγων ωρών βρέφος, παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα με το που γεννήθηκε και δεν τα κατάφερε να επιβιώσει.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το μωρό γεννήθηκε χθες σε νοσοκομείο της Ρόδου ωστόσο παρουσίασε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα με τους γιατρούς να κρίνουν την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κρήτης.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με σκάφος Super Puma να μεταφέρει το μωρό στο Ηράκλειο ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, το βρέφος δεν ήταν δυνατόν να επιβιώσει.