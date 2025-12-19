Τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Αθήνα, όταν ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του, ενώ δίπλα του βρισκόταν και ο δίδυμος αδελφός της. Όταν οι δύο νεαροί γονείς, ηλικίας 19 ετών, ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν αντιδρούσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις απαντήσεις να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγικής απώλειας.

«Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη»

Η μητέρα μίλησε στο Live News τονίζοντας πως και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά μαζί τους στο κρεβάτι και δεν υπάρχει περίπτωση να έπεσαν πάνω του κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.

«Κοιμόμασταν εγώ, ο σύντροφος μου και τα μωρά μας, τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος την ώρα που κοιμόντουσαν να έπεσε πάνω στο παιδάκι, είπε:

«Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας, οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε, εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε την νεκροψία.

»Ξύπνησα και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήτανε ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν πολύ υπερκινητικό μωρό. Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από τη πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα, τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε στην εκπομπή τι συνέβη με το βρέφος.

«Έπεσαν όλοι οι γιατροί πάνω του αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Σύμφωνα με τους γονείς, είδαν το παιδί στις 4 η ώρα ζωντανό. Το παιδί δεν έχει κακώσεις. Το μωρό για δύο μήνες είχε μείνει σε Μονάδα Νεογνών. Θα δείξει η νεκροψία τα αίτια του θανάτου».