Ασφυκτικό θάνατο βρήκε ένα μωρό μόλις 2,5 μηνών στις Καλύβες Αποκορώνου στα Χανιά, το οποίο κοιμόταν ανάμεσα στους γονείς του που το πλάκωσαν, από λάθος, με τα σώματά τους.

Σύμφωνα με το cretalive oι δύο Φινλανδοί τουρίστες, ηλικίας 28 και 26 ετών, συνειδητοποιώντας τι έχει συμβεί ενημέρωσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν επί τόπου.

Το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου απλά επιβεβαιώθηκε o θάνατός του.

Οι νεαροί τουρίστες, που βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.