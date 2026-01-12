Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας και του παγετού ανακοινώνουν σταδιακά οι δήμοι ανά την Ελλάδα για αύριο Τρίτη 13/1.

Ειδικότερα, με τα χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, οι δήμοι ανακοινώνουν μέτρα για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων την Τρίτη 13 Ιανουαρίου αξιολογώντας τις συνθήκες του καιρού.

Τα πρώτα σχολεία που κλείνουν αύριο

Η πρώτη ανακοίνωση έρχεται από την Αρχαία Ολυμπία, όπου με απόφαση του Δημάρχου, τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου σε τέσσερις περιοχές του δήμου – Λάλα, Δίβρη, Πανόπουλο και Κουμάνι – λόγω του ισχυρού ψύχους, του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Η αναστολή αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα λύκεια, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στη Φλώρινα

Στη Φλώρινα, οι σχολικές μονάδες θα ανοίξουν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 9:15 π.μ., σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου κ. Βασίλη Γιαννάκη, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η οδηγία από το υπ. Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι, όταν οι Δήμοι αποφασίζουν την αναστολή λειτουργίας σχολείων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των μαθημάτων και η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος.