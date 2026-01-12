Και επισήμως ζητούν πλέον πέντε από τα επτά μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την θέση της προέδρου.

Με ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι της έχει ζητηθεί να παραιτηθεί «παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος».

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

Από την πλευρά της η κ. Καρυστιανού, έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί μόνο αν της ζητηθεί επίσημα μέσω γενικής συνέλευσης.

Η ανακοίνωση

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,

Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,

Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,

Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.

Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

«Θα κατεβούμε στις εκλογές»

Σε πρωινή εμφάνισή της στον ΑΝΤ1 η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι θα συμμετέχουν ως κόμμα στις επόμενες εκλογές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βιασύνη για τη δημιουργία του.

«Όταν είμαστε έτοιμοι κι έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως προβληματίζεται από το γεγονός ότι αρκετοί από τους συγγενείς των θυμάτων, μέλη του συλλόγου «Τέμπη 2023» έχουν ταχθεί εναντίον της απόφασής της να ιδρύσει κόμμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε στηλιτεύει τον αγώνα της.

«Ομολογώ ότι εξεπλάγην από αυτά που έχω ακούσει από διάφορους συγγενείς. Βλέπω ξαφνικά κάποιους να μου επιτίθενται και δεν καταλαβαίνω το γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μπλόκο στον Φαραντούρη

Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι στο πολιτικό της εγχείρημα δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Νικόλας Φαραντούρης, τον οποίο ευχαρίστησε για τη στήριξή του στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.