Στην αυξανόμενη κριτική που δέχεται, μετά την παραδοχή και από την ίδια, σχεδίων ίδρυσης κόμματος, απάντησε, έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού. Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί αντιδράσεις συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, μεταξύ των οποίων και του Πάνου Ρούτσι.

Σε υψηλούς τόνους, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης και διχασμού των συγγενών, ενώ ξεκαθάρισε τη στάση της σχετικά με την προεδρία του Συλλόγου.

Όπως δήλωσε εξερχομένη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου συζητήθηκε η υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο από τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη σιδηροδρομική τραγωδία, αναμένει επίσημο αίτημα για να παραιτηθεί: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. Toν Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά, αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου». <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Το ”διαίρει και βασίλευε” δεν θα περάσει»

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί επίσημης διακήρυξης κόμματος στην επέτειο του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας τα σενάρια αυτά «τραγικά».

Διευκρίνισε δε πως δεν έχει βγάλει κανένα μανιφέστο, αλλά επιβεβαίωσε πως το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πηγαίνει πολύ καλά, εκτιμώντας πως όσα ακούγονται γίνονται σκόπιμα, «ακριβώς για να με βγάλουνε υποχρεωτικά μπροστά και να μπορούν να με αποδομήσουνε, να με στοχοποιούν, για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».

«Το ”διαίρει και βασίλευε” δεν θα περάσει», τόνισε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας πιο συγκεκριμένα προσπάθεια στοχοποίησης. Όπως εξήγησε:

«Το να χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα δολίως για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Το λέω γενικά στο ότι προσπαθούν να μας παρουσιάσουνε ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα. Το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άλλος δρόμος που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι δεν το πιστεύουν αυτό, είναι φυσιολογικό», προσθέτοντας ωστόσο ότι σέβεται όσους διαφωνούν.

Μέτωπο κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εναντίον των συγγενών

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε πυρά κατά του πολιτικού συστήματος συνολικά, κάνοντας λόγο για ταύτιση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εναντίον των συγγενών. «Είναι ένα μέτωπο… απέναντι στον νόμο, απέναντι στο έγκλημα, απέναντι στους συγγενείς. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που συμβαίνει αυτό στη χώρα».

«Έχουμε στοιχεία για τα χαμένα βίντεο»

Πέρα από τα πολιτικά, η κ. Καρυστιανού δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τους αργούς ρυθμούς της δικαιοσύνης, καθώς η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει.

«Απογοήτευση ξανά. Είναι η πέμπτη φορά που ήρθαμε εδώ, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη». Ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιη για τα στοιχεία που έχει η πλευρά των συγγενών στα χέρια της, ειδικά για το ζήτημα του οπτικοακουστικού υλικού.

«Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στα χέρια μας» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «πραγματικά μπορούμε να αποφανθούμε για κάποια πράγματα που πρέπει να βγουν στο φως».

Κλείνοντας, έδωσε υπόσχεση πως οι συγγενείς δε θα λυγίσουν: «Παρά την απογοήτευση, είμαστε εδώ, θα είμαστε κάθε φορά εδώ, με ό,τι κουράγιο μας απομένει… Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και αυτό είναι υπόσχεση».