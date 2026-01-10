Το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν εντείνεται, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο εκτεταμένης καταστολής. Νεότερες αναρτήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται να ρίξουν ακόμη περισσότερο φως στις εξελίξεις, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι «το Ιράν λαχταρά την ελευθερία» και πως οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Η ανάρτηση στο Truth Social και το μήνυμα στήριξης

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, όπως ίσως ποτέ πριν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». Το μήνυμα ήρθε σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στο εσωτερικό της χώρας, με εικόνες συγκρούσεων και μαζικών συγκεντρώσεων να κάνουν τον γύρο του κόσμου, παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αύξηση των θυμάτων και μπλακ άουτ στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλείται το BBC, τουλάχιστον 51 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα νοσοκομεία φέρονται να ασφυκτιούν από τον αυξανόμενο αριθμό τραυματιών, ενώ το σχεδόν ολικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο από το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου δυσχεραίνει δραματικά την επαλήθευση πληροφοριών και τη δημοσιογραφική κάλυψη εκ των έσω. Διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το BBC, δηλώνουν ότι δεν έχουν δυνατότητα κανονικού ρεπορτάζ εντός της χώρας.

Σκληρή ρητορική από τον Τραμπ και προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους μία ημέρα νωρίτερα, επισημαίνοντας ότι το Ιράν βρίσκεται σε «μεγάλο μπελά» και προειδοποιώντας: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε και εμείς». Δηλώσεις που εκλήφθηκαν ως σαφές μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στους δρόμους.

Συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για ενδεχόμενα στρατιωτικά σενάρια

Πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal αναφέρουν ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για πιθανά σενάρια στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, εάν κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου. Μεταξύ των επιλογών φέρεται να εξετάζεται μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση σε πολλαπλούς στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια στιγμή, άλλοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει οριστική συναίνεση για την πορεία δράσης και ότι δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων ή εξοπλισμού.

Σκληραίνει η στάση του ιρανικού καθεστώτος

Οι ιρανικές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση, αποδίδοντας τις κινητοποιήσεις σε «τρομοκρατικές ομάδες». Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «κόκκινη γραμμή» ως προς τη διαφύλαξη του καθεστώτος, ενώ κατηγορούν ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για υποκίνηση των ταραχών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Φρουρών ανακοίνωσαν τη σύλληψη ξένου υπηκόου ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Νέα επεισόδια σε πολλές πόλεις – θολή εικόνα λόγω περιορισμών

Αναφορές για συγκρούσεις και επεισόδια καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο το εκτεταμένο «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο περιορίζει την πλήρη εικόνα της κατάστασης. Παρά τα εμπόδια στην πληροφόρηση, το κίνημα διαμαρτυρίας φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ενώ το διεθνές ενδιαφέρον και οι δηλώσεις Τραμπ προσθέτουν νέα γεωπολιτική διάσταση στις εξελίξεις.

Η επόμενη ημέρα και οι διεθνείς ισορροπίες

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου περί «ετοιμότητας για βοήθεια» ανεβάζει περαιτέρω το διπλωματικό θερμόμετρο, σε μια στιγμή που το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Η πορεία των διαδηλώσεων, η αντίδραση του καθεστώτος και οι επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον αναδιαμορφώνουν το τοπίο στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις εξελίξεις των επόμενων ημερών.