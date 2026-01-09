Σε σκληρές δηλώσεις για την κατάσταση στο Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν η καταστολή συνεχιστεί υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να ξεκινήσουν πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Ιράν κατηγόρησε με επιστολή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την αμερικανική κυβέρνηση ότι ενορχηστρώνει τις διαδηλώσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές παίρνουν συνεχώς και πιο άγρια χαρακτηριστικά.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την συνάντηση με τα στελέχη των πετρελαϊκών εταιρειών για τη Βενεζουέλα, ανέφερε πως: «Το Ιράν έχει σοβαρά προβλήματα. Μου φαίνεται ότι ο κόσμος παίρνει τον έλεγχο σε ορισμένες πόλεις που κανείς δεν πίστευε πως θα ήταν δυνατό μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Έχω δηλώσει πολύ καθαρά ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, θα εμπλακούμε. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Και αυτό δεν σημαίνει στρατεύματα στο έδαφος, αλλά σημαίνει χτυπήματα πολύ, πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπως αυτή, όπου ο πρόεδρος Ομπάμα υποχώρησε πλήρως, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα στο Ιράν είναι κάτι αρκετά απίστευτο. Είναι εκπληκτικό να το παρακολουθείς».

Όπως πρόσθεσε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία: «Έκαναν κακή δουλειά. Αντιμετώπισαν πολύ άσχημα τον λαό τους, και τώρα πληρώνονται για αυτό. Ας δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά».

Σε μια χαρακτηριστική του τραμπικού ύφους δήλωση ο πρόεδρος προειδοποίησε την ιρανική ηγεσία: «Καλύτερα να μην ξεκινήσετε να πυροβολείτε, γιατί θα ξεκινήσουμε να πυροβολούμε κι εμείς».

Τι ανέφερε η επιστολή του Ιράν

Περίπου την ίδια ώρα που ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις έγινε γνωστό ότι το Ιράν απέστειλε επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι «μετατρέπουν ειρηνικές διαδηλώσεις σε βίαιες ανατρεπτικές ενέργειες και ευθύνονται για τα εκτεταμένα περιστατικά βανδαλισμού».

Στην επιστολή, που είδε το Reuters, η Τεχεράνη απορρίπτει τις «αποσταθεροποιητικές πρακτικές των ΗΠΑ», οι οποίες, όπως υποστηρίζει, «υπονομεύουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ» και «παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση και σήμερα το βράδυ οι διαδηλώσεις

Παρά το γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία έχει αποκλείσει τους ιρανούς από το ίντερνετ, υπάρχουν αναφορές ότι το σημερινό βράδυ ήταν εξαιρετικά βίαιο και ότι ο αριθμός των νεκρών που νωρίτερα σήμερα είχε φτάσει τους 50 αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν αναφορές ακόμα και για 200 νεκρούς διαδηλωτές.

Παρά τις αναφορές αυτές οι διαδηλωτές δεν εμφανίζονται να υποχωρούν καθώς από τα ελάχιστα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προκύπτει ότι σε πολλές πόλεις πλήθη συνεχίζουν να διαμαρτύρονται.