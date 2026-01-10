Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έσπευσε να βάλει τέλος σε κάθε συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μεταβίβασης του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η ίδια είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να μπορούσε να προσφέρει το βραβείο του 2025 στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης του βενεζουελάνικου λαού.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις απονομής των βραβείων είναι οριστικές και μη ανακλητές. Με βάση το καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ, δεν προβλέπεται διαδικασία προσφυγής, ενώ καθίσταται σαφές ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να μοιραστεί εκ των υστέρων.

Το Ινστιτούτο τόνισε επιπλέον ότι οι επιτροπές δεν σχολιάζουν δημόσια τις πράξεις ή δηλώσεις των βραβευθέντων μετά την απονομή, επισημαίνοντας τον θεσμικό χαρακτήρα και την αυτοτέλεια των αποφάσεών τους.

Οι δηλώσεις της Μαρία Κορίνα Ματσάδο και η συζήτηση που πυροδότησαν

Η Ματσάδο, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, κλήθηκε να απαντήσει αν πράγματι προτίθεται να δώσει το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια απάντησε ότι κάτι τέτοιο «δεν έχει συμβεί ακόμα», αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο στο πλαίσιο μιας συμβολικής κίνησης προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μία τέτοια κίνηση θα αποτελούσε έκφραση ευγνωμοσύνης για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις αμερικανικές αρχές.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει επανειλημμένα συνδέσει το όνομά του με διπλωματικές πρωτοβουλίες και έχει εκφράσει την επιθυμία να τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε ότι θα θεωρούσε τιμή του να λάβει το βραβείο από τη Ματσάδο. Οι δύο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2024 από τις αρχές που πρόσκεινται στον Μαδούρο. Στήριξε τελικά υποψήφιο-αναπληρωματικό, ο οποίος θεωρήθηκε ευρέως νικητής της εκλογικής αναμέτρησης. Ωστόσο, ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι κέρδισε τις εκλογές, με ανεξάρτητους παρατηρητές να εντοπίζουν σοβαρές παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.

Θεσμικό μήνυμα στα όρια της διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης

Η παρέμβαση του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ λειτουργεί ως υπενθύμιση των αμετάβλητων κανόνων του θεσμού, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αντιπαραθέσεων γύρω από το καθεστώς της Βενεζουέλας. Το μήνυμα είναι σαφές: το Νόμπελ Ειρήνης δεν αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης, αλλά θεσμική αναγνώριση που δεν αναθεωρείται εκ των υστέρων.