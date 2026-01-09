Διάγγελμα στο λαό του Ιράν πραγματοποίησε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ανώτατος διοικητικός ηγέτης της χώρας αναφέρθηκε στα επεισόδια που γίνονται σε όλη τη χώρα, επιτέθηκε στον Τραμπ, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ανάμεσα στους ταραξίες υπάρχουν και μισθοφόροι άλλων χωρών.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι «χθες το βράδυ στην Τεχεράνη και σε ορισμένα άλλα μέρη, μια ομάδα καταστροφέων ήρθε και κατέστρεψε κτίρια που ανήκουν στη χώρα τους, μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε «μια άσχετη δήλωση» απειλώντας να παρέμβει εκ μέρους των ιρανών διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι «αν μπορούσε, θα είχε διαχειριστεί τη δική του χώρα, καθώς υπάρχουν διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν στη δική του χώρα».

Στη συνέχεια ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επεσήμανε ότι: «Τα χέρια [του Τραμπ] είναι λερωμένα με το αίμα χιλιάδων Ιρανών. Στον 12ήμερο πόλεμο, περισσότεροι από χίλιοι συμπατριώτες μας – απλοί άνθρωποι, εκτός από διοικητές και επιστήμονες – μαρτύρησαν. Αυτός ο άνθρωπος είπε: «Έδωσα την εντολή και διέταξα», οπότε παραδέχτηκε ότι τα χέρια του είναι λερωμένα με ιρανικό αίμα».

«Εν τω μεταξύ, μια χούφτα άπειροι και απρόσεκτοι άνθρωποι, χωρίς να σκέφτονται, πιστεύουν τους ισχυρισμούς του ότι υποστηρίζει τον ιρανικό λαό και ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες του» επεσήμανε.

«Αλαζόνας ο Τραμπ»

Έπειτα, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έστειλε μήνυμα σε όσους κάνουν επεισόδια: «Ας γνωρίζουν όλοι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε όσους επιδίδονται σε πράξεις καταστροφής».

Δε σταμάτησε όμως εκεί. Ο ανώτερος ηγέτης του Ιράν άφησε να εννοηθεί πως ανάμεσα στους ταραξίες υπάρχουν και μισθοφόροι. «Δεν θα ανεχθούμε να υπηρετούμε ξένες δυνάμεις. Όποιος και αν θέλεις να είσαι, μόλις γίνεις ξένος πράκτορας και εργαστείς για ξένους, ο λαός θα σε θεωρήσει απόβλητο, και το ισλαμικό σύστημα θα σε θεωρήσει επίσης απόβλητο» τόνισε με νόημα.

Στη συνέχεια επιτέθηκε εκ νέου στον Ντόναλντ Τραμπ: «Και αυτός ο άνδρας [Τραμπ] που κάθεται εκεί με αλαζονεία και υπερηφάνεια, κρίνοντας ολόκληρο τον κόσμο… θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι συνήθως οι αλαζόνες και οι καταπιεστές, ακόμα και όταν βρισκόταν στο αποκορύφωμα της υπερηφάνειάς τους, ανατρεπόταν. Και αυτός θα ανατραπεί».