Προειδοποιήσεις προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς τους διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει τις ιρανικές πόλεις, ότι ετοιμάζεται να προχωρήσει σε άγρια καταστολή στέλνει το θεοκρατικό καθεστώς του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που ο διάδοχος του Σάχη της Περσίας Ρεζά Παχλαβί ζητά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να είναι έτοιμος για να αναλάβει δράση υπερασπιζόμενος του διαδηλωτές.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης την ώρα που για τους Ιρανούς η πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει περιοριστεί εδώ και πάνω από ένα 24ώρο, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται να έχει κανονικά πρόσβαση και προχωρά σε ανακοινώσεις και σε αναρτήσεις.

Κλιμάκωση από Χαμενεΐ και Φρουρούς της Επανάστασης

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι λογαριασμοί που διατηρεί ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο X το τελευταίο τρίωρο έχουν πάρει φωτιά με συνεχείς αναρτήσεις περί εκδίκησης και τιμωρίας των «εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε μια εξ αυτών: «Ας το μάθουν όλοι: Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Μπροστά σε όσους προωθούν την καταστροφή, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποκύψει, δεν θα ανεχθεί την υποτέλεια στους ξένους».

همه بدانند:

جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده؛

در مقابل کسانی که تخریبگرند، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد، مزدوری بیگانگان را تحمّل نمیکند. pic.twitter.com/2VwmNQ25L6 — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 9, 2026

Από την πλευρά της, η υπηρεσία πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ενός επίλεκτου κλάδου του ιρανικού στρατού που στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για την καταστολή μαζικών διαδηλώσεων, εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας για «αντίποινα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με τους IRGC: «Προειδοποιούμε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης είναι απαράδεκτη, και το αίμα των θυμάτων των πρόσφατων τρομοκρατικών περιστατικών βαραίνει τους σχεδιαστές τους. Ο λαός του Ιράν θεωρεί νόμιμο το δικαίωμα για αντίποινα κατά της εξάπλωσης της ανασφάλειας».

Στην ανακοίνωση η υπηρεσία πληροφοριών των IRGC αναφέρει ότι «θεωρεί την προστασία των επιτευγμάτων» του καθεστώτος και «τη διατήρηση της ασφάλειας της κοινωνίας» ως τις «κόκκινες γραμμές» της. «Θα σταθούμε δίπλα στον αγαπητό λαό του Ιράν μέχρι να ηττηθεί πλήρως το σχέδιο του εχθρού και να εδραιωθεί και διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών», καταλήγει το σχετικό κείμενο.

Επιπλέον ανακοίνωση εξέδωσε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με την οποία «οι ένοπλοι σαμποτέρ θα αντιμετωπιστούν αποφασιστικά». Όπως μετέδωσε στο Telegram το Tansim η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως:

«Για την αποφυγή βλάβης των πολιτών, οι αγαπητοί συμπατριώτες, ιδίως οι οικογένειες, καλούνται να διατηρήσουν πλήρη επαγρύπνηση και προσοχή για την αποτροπή της κακοποίησης εφήβων και νέων από εχθρικές και κακόβουλες κινήσεις. Απαντώντας στο αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας για την επιβολή τάξης και ασφάλειας, οι ένοπλοι σαμποτέρ και όσοι διαταράσσουν την ειρήνη και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, καθώς και τυχόν επιθέσεις σε στρατιωτικά, αστυνομικά ή κυβερνητικά κέντρα, θα αντιμετωπιστούν αποφασιστικά και νόμιμα».

Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς στις διαδηλώσεις

Η ιρανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι «μισθοφόροι» έχουν σκοτώσει μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε διάφορες επιθέσεις που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές», ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Από την άλλη, οργανώσεις παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι δεκάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, με κάποιες πηγές να κάνουν λόγο μέχρι και για 50 νεκρούς.

Ο Παχλαβί καλεί τον Τραμπ να παρέμβει

Από την πλευρά του, ο εξόριστος διάδοχος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, προειδοποίησε ότι το ιρανικό καθεστώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μπλοκάρισμα του διαδικτύου στη χώρα για να «δολοφονήσει» διαδηλωτές και κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να είναι έτοιμος να παρέμβει.

«Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση για την προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας», έγραψε ο Παχλαβί στην πλατφόρμα X. «Χθες το βράδυ είδατε τα εκατομμύρια θαρραλέων Ιρανών στους δρόμους να αντιμετωπίζουν ζωντανές σφαίρες. Σήμερα, αντιμετωπίζουν όχι μόνο σφαίρες αλλά και πλήρες μπλοκάρισμα επικοινωνιών. Χωρίς ίντερνετ. Χωρίς σταθερά τηλέφωνα». Σύμφωνα με τον Παχλαβί ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «φοβάται το τέλος του εγκληματικού του καθεστώτος».

Καλώντας τον Τραμπ να αναλάβει δράση, ο Παχλαβί δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ «απειλεί τον κόσμο στους δρόμους με βάρβαρη καταστολή. Και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το μπλοκάρισμα για να δολοφονήσει αυτούς τους νέους ήρωες».

«Ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο λαός θα βγει ξανά στους δρόμους σε μία ώρα. Σας ζητώ να βοηθήσετε», πρόσθεσε. «Έχετε αποδείξει, και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ ετοιμαστείτε να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν».