Κεντρικό θέμα στη συνάντηση των ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ), που πραγματοποιήθηκε σε ταβέρνα των Βορείων Προαστίων, αποτέλεσε ο ρόλος του Στεφάν Λανουά, με κοινή θέση όλων ότι ο Γάλλος παράγοντας είναι ακατάλληλος για την προεδρία της ΚΕΔ. Στο ραντεβού συμμετείχαν 20 ΕΠΣ, ενώ άλλες οκτώ κινούνται στην ίδια γραμμή, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό μέτωπο αμφισβήτησης της σημερινής κατάστασης στη διαιτησία.

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, κάνοντας λόγο για αδικίες στους ορισμούς και για πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανάλογα με τον διαιτητή και την ομάδα που επηρεάζεται από κάθε λάθος. Όπως τονίστηκε, τα φαινόμενα αυτά δεν περιορίζονται στη Super League, αλλά καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, στις τάξεις των Ενώσεων διαπιστώνεται «άνεμος αλλαγής» και στην ΕΠΟ. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη συγκέντρωση με στόχο ανατροπές, ενώ αναμένεται και δεύτερη συνάντηση που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δυναμική των 20 ΕΠΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της ΕΠΟ, καθώς και στη στήριξη που παρέχουν συνολικά 28 Ενώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι ΕΠΣ Ηλείας και Λακωνίας, ενώ έξι ακόμη Ενώσεις είχαν επικοινωνία με τους διοργανωτές, ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της συνάντησης και συμφώνησαν με τις βασικές τοποθετήσεις.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Κηφισιά, τέθηκε επίσης το ζήτημα του αποκλεισμού αρκετών Ενώσεων από τους πίνακες αξιολογημένων διαιτητών και από τις επιτροπές της ΕΠΟ. Όπως καταγγέλθηκε, η διοίκηση της Ομοσπονδίας και η ΚΕΔ έχουν παραγκωνίσει προέδρους ΕΠΣ και διαιτητές από Ενώσεις με πολλαπλάσιες ομάδες και πρωταθλήματα, την ώρα που άλλες Ενώσεις με ελάχιστα σωματεία διατηρούν ισχυρή εκπροσώπηση στην ελληνική διαιτησία.

Εμφάνιση-έκπληξη του Ηλιόπουλου

Απρόσμενη ήταν η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, στη συγκέντρωση των ποδοσφαιρικών ενώσεων. Ο Ηλιόπουλος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στον χώρο, κάθισε σε διπλανό τραπέζι και σύντομα αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για συνάντηση με σαφή στόχο τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με την ευκαιρία της παρουσίας του στην ταβέρνα «Παναγιώτα», ο Μάριος Ηλιόπουλος πληροφορήθηκε επίσης ότι προγραμματίζεται δεύτερη συγκέντρωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη περισσότεροι πρόεδροι ΕΠΣ και να δρομολογηθούν ουσιαστικές αλλαγές στην ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Λανουά.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης παρέμεινε σε διπλανό τραπέζι, αρνούμενος ευγενικά την πρόσκληση να καθίσει μαζί με τους εκπροσώπους των ΕΠΣ. «Δεν ξέρω πόσοι είστε, αν είστε όλοι πρόεδροι, αλλά είστε πολλές ενώσεις. Να έχετε φώτιση και όλα τα καλά», φέρεται να ανέφερε, μην κρύβοντας τον εντυπωσιασμό του από τον όγκο και τη δυναμική της συγκέντρωσης.