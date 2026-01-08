Κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει το αρνητικό σερί και ο Παναθηναϊκός βρήκε τη νίκη και την αντίδραση που αναζητούσε. Με κορυφαίο τον Χολμς και προσφέροντας θέαμα κατά διαστήματα, ο «επτάστερος» επικράτησε της Βίρτους στο ΟΑΚΑ και ανέβηκε στο 13-8 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας.

Στην 22η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1, 20:30).

Κάτι σαν… ντεζα βου ήταν το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους με αυτό απέναντι στην Αρμάνι, στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με στόχο να ηγηθεί και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό, πήρε διψήφιες διαφορές, αλλά πάλι δεν κατάφερε να τις κρατήσει αφήνοντας την ιταλική ομάδα να ελπίζει.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 23-15, αλλά στο δεύτερο οι Ιταλοί μείωσαν και πήγαν στα αποδυτήρια στο -6 (39-33).

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, αλλά χρειαζόταν σκληράδα στην άμυνα για να μη πετάει στα σκουπίδια τις επιθετικές του προσπάθειες.

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός είχε «καυτό» τον Χολμς και έδειξε να παίρνει το μομέντουμ προσφέροντας και θέαμα.

Πιο σοβαρός αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός, έκλεισε στο +8 την τρίτη περίοδο (56-48) και παρά το γεγονός πως η διαφορά δεν φάνταζε μεγάλη, η εικόνα των «πράσινων» ήταν αυτή που έβγαζε σιγουριά.

Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παρκέ για να καθαρίσει το ματς. Μετά από 5 πόντους του Ρογκαβόπουλου κι ένα καλάθι του Σορτς, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 13 πόντους στο 33′ και κάπου εκεί η Βίρτους αποδέχθηκε τη μοίρα της. Το 84-71 έγραψε την ιστορία του αγώνα και ο «επτάστερος» επέστρεψε στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71